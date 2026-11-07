/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மா.திறனாளிகளுக்கு இன்று முகாம்
ADDED : நவ 04, 2026 07:49 AM
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தாராபுரம்,:மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கும் முகாம் தாராபுரத்தில் இன்று நடக்கிறது.
திருப்பூர்
மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை
கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், தேசிய மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை
வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் அந்தந்த வட்டங்களில்
மருத்துவ முகாம் நடத்த வேண்டும் என்ற அரசாணைப்படி, தாராபுரம் அரசு
மருத்துவமனை வளாகத்தில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான முகாம் இன்று
நடக்கிறது.