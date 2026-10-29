/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/தக்காளி கிலோ ரூ.35 வரத்து சீராகவில்லை
UPDATED : அக் 28, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:24 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்பூர்: மழை குறைந்ததால், திருப்பூர் சந்தைக்கு காய்கறி வரத்து இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியுள்ளது. தக்காளி வரத்து மட்டும் இன்னும் சீராகவில்லை.
கடந்த வாரம் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் பெய்த மழையால், உள்ளூர் மற்றும் வெளிமாவட்டங்களில் இருந்து சந்தைக்கு வரும் காய்கறிகளின் வரத்து, 3 முதல் 5 டன் வரை குறைந்தது. இதனால், தக்காளி உள்ளிட்ட காய்கறிகளின் விலை உயர்ந்தது.
கடந்த மூன்று நாட்களாக மழை இல்லாததால், காய்கறி வரத்து மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும், தக்காளி வரத்து முழுமையாகச் சீராகாததால், கிலோ ரூ.30 முதல் ரூ.35 வரை விற்பனை செய்யப்படுவதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.