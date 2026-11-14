வெளிமாநில வரத்து அதிகரிப்பு: தக்காளி விலை குறைய வாய்ப்பு
வெளிமாநில வரத்து அதிகரிப்பு: தக்காளி விலை குறைய வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 11:22 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
திருப்பூர்: மழை குறைந்து, வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தக்காளி வரத்து அதிகரிக்கத் துவங்கியுள்ளதால், வரும் நாட்களில் விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திருப்பூரில் தீபாவளிக்கு முன் ஒரு கிலோ தக்காளி, 35 முதல் 40 ரூபாய் வரை விற்பனையானது. பண்டிகை தொடர் விடுமுறையால் விற்பனை குறைந்து, தக்காளி தேக்கமடைந்தது. தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் முதல் நான்கு நாட்கள் வரை, வரத்துக்கு ஏற்ப விற்பனை இல்லை. இதனால், இரு நாட்களுக்கு முன் தக்காளி விலை கிலோ, 25 முதல் 30 ரூபாயாக குறைந்தது.
வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தக்காளி வரத்து மேலும் அதிகரித்துள்ளதால், நேற்று சாலையோரக் கடைகளில் நான்கு கிலோ, 100 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், 'மழை குறைந்துள்ள நிலையில், பனிப்பொழிவும் துவங்கியுள்ளது. தக்காளி வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், வரும் நாட்களில் வரத்துக்கு ஏற்ப விலை மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளது' என்றனர்.