சந்தை சாலையில் கொட்டி குவிக்கப்பட்ட தக்காளி

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:47 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தின் முக்கிய வணிக மையமாக விளங்கும் தென்னம் பாளையம் காய்கறி சந்தை, எப்போதுமே விவசாயிகள், வியாபாரிகளுக்கு வாழ்வாதாரம் வழங்கும் களமாக இயங்கி வருகிறது.
நகர்ப்புற மக்கள் மட்டுமன்றி, சுற்றியுள்ள ஊரகப் பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான சில்லறை வியாபாரிகள் இங்கு வந்து மொத்தமாக காய்கறிகளை வாங்கிச் சென்று விற்பனை செய்வது வழக்கம்.
திருப்பூர், தென்னம் பாளையம் சந்தைப் பகுதியில் தக்காளி விற்பனையாகாமல் பெருமளவு தேக்க மடைந்துள்ளது.
வாங்குவதற்கு ஆளில்லாத காரணத்தாலும், வியாபாரிகள் தாங்கள் கொண்டுவந்த சரக்குகளை விற்றுத் தீர்க்க முடியாததாலும், ஏராளமான தக்காளி மார்க்கெட் சாலையோரம் முழுக்க கொட்டப்பட்டுள்ளன.
தற்போது பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக, காய்கறிகளை பாதுகாப்பாக இருப்பு வைக்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. ஈரப்பதம் அதிகரிப்பதால் தக்காளி எளிதில் அழுகிவிடுகிறது.
காய்கறிகள் போன்ற அழுகும் தன்மையுடைய விவசாய பொருட்களை பாதுகாப்பாக சேமித்து வைக்க திருப்பூர் பகுதியில் முறையான குளிர்பதன கிடங்குகள் இல்லாதது, நீண்டகால பிரச்னையாக உள்ளது.
விவசாயிகளின் பல மாத உழைப்பு, வியர்வையால் உற்பத்தி செய்யப்படும் காய்கறிகள், இப்படி வீதிகளில் வீணடிக்கப்படுவதை தடுக்க, மாற்று வழிகள் சிந்திக்கப்பட வேண்டும் என்பது விவசாயிகளின் வேண்டுகோள்.