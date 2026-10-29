/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/நாளை விவசாயிகள் குறை தீர் கூட்டம்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 05:14 PM
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உடுமலை: மாவட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நாளை நடக்கிறது.
திருப்பூர் மாவட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் நாளை (30ம் தேதி) காலை, 10:30 மணிக்கு, மாவட்ட கலெக்டர் தலைமையில், மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக வளாகம், அறை எண், 240ல் நடக்கிறது.
விவசாயிகள் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று, தங்களது கோரிக்கைக்கான மனுக்களை வழங்கலாம், என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.