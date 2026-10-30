நாளை நமக்கான திருப்பூர்! புதிய கலெக்டரிடம் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள்
நாளை நமக்கான திருப்பூர்! புதிய கலெக்டரிடம் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள்
ADDED : அக் 30, 2026 12:48 AM
ஒரு மாவட்டத்தின் வளர்ச்சியை கட்டடங்களாலும், தொழிற்சாலைகளாலும் மட்டும் அளந்துவிட முடியாது. கடைக்கோடி மனிதனுக்கு மருத்துவம் கிடைக்கிறதா, பஸ் வருகிறதா, குடிநீர் பாதுகாப்பானதா என்பதில் தான் உண்மையான வளர்ச்சி தெரியும்.
பின்னலாடை துறையின் பிரம்மாண்டத்தையும், கிராமத்து வாழ்வியலையும் சுமக்கும் திருப்பூருக்கு 13-வது கலெக்டராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் முத்துக்குமரன். 2020 கேடர், வேளாண் துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர். கரூர் கலெக்டராக இருந்தவர்.
“30 நாட்களில் மாவட்டத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்வேன். மக்கள் பிரச்சனைக்கு முன்னுரிமை, உடனுக்குடன் தீர்வு. சாயக்கழிவை தொழில்நுட்பம் மூலம் கட்டுப்படுத்துவோம், குடிநீர், விவசாயத்தில் கவனம் செலுத்துவோம், காவல் துறையுடன் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்போம். புலம்பெயர் தொழிலாளர் கணக்கெடுப்பு பிப்ரவரியில் வீடு வீடாக நடக்கும்” என்பது அவரது முதல் பேட்டி.
இந்த வாக்குறுதி நம்பிக்கை தருகிறது. ஆனால் களத்தில் காத்திருக்கும் பிரச்னைகள் கோப்புகளில் இல்லை; சாலைகளிலும், மருத்துவமனைகளிலும், நொய்யல் கரையிலும் இருக்கின்றன.
மருத்துவ தேவை
15 வேலம்பாளையம் அரசு மருத்துவமனை கட்டடம் பளிச்சிடுகிறது, ஆனால் டாக்டர், செவிலியர், உபகரணம் இல்லை என்பது தான் நிஜம். காங்கயம் தலைமை மருத்துவமனை பெயரளவில் உள்ளது. தாராபுரத்தில் நோயாளிகள் அதிகம், வசதி குறைவு. கடந்த ஆட்சியில் உயர் பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் தலையீட்டால் தலைமை அந்தஸ்து தாராபுரத்துக்கு வராமல் காங்கயத்துக்கு சென்றது என்ற பேச்சும் உள்ளது. காங்கயம் தலைமை மருத்துவமனை பெயரளவில் உள்ளது. தாராபுரத்தில் நோயாளிகள் அதிகம், வசதி குறைவு. பலகையில் இருக்கும் அந்தஸ்து, படுக்கை எண்ணிக்கையிலும் தெரிய வேண்டும்.
சந்தை நெரிசல்
தென்னம்பாளையத்தில் உழவர் சந்தை, காய்கறி மார்க்கெட், மீன் மார்க்கெட் என மூன்றும் ஒரே இடத்தில். ஞாயிறன்று 150 வியாபாரிகள், 5 ஆயிரம் வாடிக்கையாளர்கள் கூடுவர். மாநிலத்திலேயே அதிக வருவாய் தரும் உழவர் சந்தைகளில் திருப்பூர் தெற்கு சந்தையும் ஒன்று. ஆனால் பல்லடம் ரோடு, ஏ.பி.டி. ரோடு இன்னும் ஒருவழிப்பாதை தான். மாற்றுப்பாதை, பார்க்கிங், சரக்கு இறக்க குறிப்பிட்ட நேரம் என திட்டம் தேவை.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
நொய்யல், நல்லாறு மாசு, பாறைக்குழிகளில் குப்பை கொட்டுவது என திடக்கழிவு மேலாண்மை தோல்வி தொடர்கிறது. பூஜ்ய கழிவுநீர் முறை முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா, உள்ளாட்சி கழிவுநீர் எங்கே போகிறது என கண்காணிப்பு வேண்டும்.
புற்றுநோய் அச்சம்
மாவட்டத்தில் புற்றுநோய் அதிகரித்துள்ளதை மருத்துவ அறிக்கைகள் சொல்கின்றன. எந்த வயது, எந்த வகை, எந்த பகுதியில் அதிகம் என துல்லிய தரவு தளம் வேண்டும். அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் தன்னார்வ அமைப்புகளுடன் அமைக்கப்பட்ட புற்றுநோய் மையத்தை முழுவீச்சில் இயக்க வேண்டும், தொழிற்பகுதிகளில் தொடர் முகாம்கள் தேவை.
குடிநீர் – விவசாயம்
மாநகராட்சி, கிராமங்களுக்கு கூட்டு குடிநீர் திட்டம் முறையாக செயல்படுகிறதா என ஆய்வு தேவை. அவிநாசி, பல்லடம், தாராபுரம், உடுமலையில் தென்னை, காய்கறி விவசாயிகள் விலையின்மை, பூச்சி தாக்குதல், பாசன பங்கீடு சிக்கலில் உள்ளனர்.
முதல் 30 நாள் கலெக்டரின் புரிதலுக்கு, அடுத்த நாட்கள் செயலுக்கு. திருப்பூர் எதிர்பார்ப்பது அறிவிப்பை அல்ல, வாழ்க்கையில் தெரியும் மாற்றத்தை.
பாக்ஸ் 1
ஆர்.டி.ஓ. விரிவாக்கம்
திருப்பூரில் வடக்கு, தெற்கு என 2 ஆர்.டி.ஓ. அலுவலகங்கள் தான். வாகன பெருக்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரிக்கிறது. பதிவு எங்கு அதிகம், மக்கள் எவ்வளவு தூரம் பயணித்து வருகின்றனர் என ஆய்வு செய்து புதிய சேவை மையங்கள் அமைக்க திட்டம் தேவை.
பாக்ஸ் 2
பஸ் சேவை
கிளை 1, 2-ல் 241 பஸ் இயங்குவதாக ஆவணம் சொல்கிறது. ஆனால் ஞாயிறு, விடுமுறை நாட்களில் பல வழித்தடங்களில் பஸ் வரவில்லை என புகார். பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள், தொழிலாளர்கள் பாதிப்பு. திட்டமிட்ட இயக்கம் vs நிஜ இயக்கம் என ஒப்பிட்டு கண்காணிப்பு முறை, புகாருக்கு பதில் கிடைக்கும் வசதி வேண்டும்.
பாக்ஸ் 3
தொழிலாளர் பாதுகாப்பு
பல லட்சம் வடமாநில தொழிலாளர்கள். தங்குமிடம், கூலி, பாதுகாப்பு, அடையாள சரிபார்ப்பு முழுமைப்படுத்த வேண்டும். போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நுால் விலை ஏற்ற இறக்கம், ஏற்றுமதி நெருக்கடியில் தவிக்கும் சிறு, குறு தொழில் முனைவோர் கோரிக்கைகளை அரசுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
பாக்ஸ் 4
லஞ்சம் ஒழியுமா?
லஞ்சம் இல்லாமல் எந்த வேலையும் நடக்கவில்லை என்பது தான் மக்களின் பெரிய புகார்.
பட்டா மாற்ற 5 ஆயிரம், கட்டட அனுமதிக்கு 10 ஆயிரம், ஆர்.டி.ஓ. அலுவலகத்தில் லைசென்ஸுக்கு தனி ரேட் என ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலும் ஒரு ரேட் கார்டு உள்ளது. புதிய கலெக்டர் இதற்கு ஒரு வாட்ஸாப் புகார் எண் கொடுக்க வேண்டும். புகார் கொடுத்தவர் பெயர் ரகசியம், 48 மணி நேரத்தில் நடவடிக்கை என அறிவிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலும் இங்கு லஞ்சம் கேட்டால் இந்த எண்ணை அழைக்கவும் என போர்டு வைத்தாலே போதும், பாதி லஞ்சம் குறையும். திருப்பூர் உழைப்பால் வளர்ந்த நகரம், லஞ்சத்தால் வீழக்கூடாது.