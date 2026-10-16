பல் சுத்தம் புன்னகைக்கு மட்டுமல்ல உடலின் ஆயுளுக்கும் தான்...
பல் சுத்தம் புன்னகைக்கு மட்டுமல்ல உடலின் ஆயுளுக்கும் தான்...
ADDED : அக் 16, 2026 01:37 AM
‘‘பல் ஈறுகளைச் சுத்தப்படுத்தினாலே சர்க்கரை அளவும் குறையும்’’ என்கிறார், திருப்பூர் பி.என்.ரோட்டில் செயல்படும் சுந்தரம் பல் மருத்துவமனை டாக்டர் ராஜேஷ்.
அவர் மேலும் கூறியதாவது:
ஈறு நோயை உண்டாக்கும் பாக்டீரியா ரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து, இதய வால்வுகளில் கடுமையான தொற்றையும், ரத்த நாளங்களில் கொழுப்பு படிவுகளையும் ஏற்படுத்தித் திடீர் மாரடைப்பை துாண்டுகிறது. தீவிர ஈறு நோய் உள்ளவர்களுக்கு இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறன் அதிகரித்து ரத்த சர்க்கரை அளவு உச்சத்தில் இருக்கும். பல் ஈறுகளைச் சுத்தப்படுத்தினாலே சர்க்கரை அளவும் குறையும். வாயில் தேங்கும் கிருமிகள் சுவாசம் வழியே நுரையீரலுக்குச் சென்று, நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி குறைந்தவர்களுக்கு நிமோனியா, ஆஸ்துமா ஏற்படுத்துகிறது.கர்ப்பிணித் தாயின் ஈறுகளில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் நஞ்சுக்கொடியை அடைந்து, குறைப்பிரசவம் அல்லது குறைந்த எடையுடன் குழந்தை பிறக்கும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. இது கடுமையான மூட்டுவலிக்கும் வழிவகுக்கிறது.காலை மற்றும் இரவு தூங்கும் முன் குறைந்தது, 2 நிமிடம் மென்மையான ‘பிரஷ்’ கொண்டு துலக்க வேண்டும். பற்களின் இடுக்குகளையும் தினமும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். வாயில் உள்ள, 50 சதவீதம் பாக்டீரியாக்கள் நாக்கின் பின்புறமே தங்கியிருப்பதால், நாக்கை சுத்தப்படுத்துவது மிக அவசியமாகும். வலி வரும் வரை காத்திருக்காமல், ஆண்டுக்கு இருமுறை பல் மருத்துவரை அணுகி முழு பரிசோதனை மற்றும் 'ஸ்கேலிங்' செய்து கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.