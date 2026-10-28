பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கைகொடுக்கும் சுற்றுலா திட்டம்: விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் தகவல்
பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கைகொடுக்கும் சுற்றுலா திட்டம்: விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கில் தகவல்
UPDATED : அக் 25, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:54 PM
உடுமலை: உடுமலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சுற்றுலா திட்டங்கள் கைகொடுக்கும், என, மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலர் தெரிவித்தார்.
திருப்பூர் மாவட்ட சுற்றுலா துறை சார்பில், உடுமலை ஸ்ரீ ஜி.வி.ஜி., விசாலாட்சி மகளிர் கல்லூரியில், சுற்றுலா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மற்றும் கருத்தரங்கம் நடந்தது.
உலக சுற்றுலா தினம் – 2026-ன் கருப்பொருளான ‘சுற்றுலாவை மறுவடிவமைப்பதற்கான டிஜிட்டல் செயல்திட்டம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு’ என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் நடந்தது.
கல்லூரி முதல்வர் கற்பகவள்ளி தலைமை வகித்தார். பொருளாதாரத் துறை உதவிப் பேராசிரியர் வைஷ்ணவி வரவேற்றார்.
திருப்பூர் மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலர் அரவிந்தகுமார் பேசியதாவது:
சுற்றுலா வளர்ச்சியால், நாட்டின் பொருளாதாரம் மேம்படும். வேலைவாய்ப்புகள், தொழில்முனைவோருக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். திருப்பூர் மாவட்டத்தில், அமராவதி அணை மற்றும் திருமூர்த்திமலை சுற்றுலா தலங்களை மேம்படுத்தும் போது, உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரம் உயரும்.
தமிழக அரசு, திருமூர்த்திமலை சுற்றுலா மையத்தை மேம்படுத்த, ரூ.19 கோடி நிதி ஒதுக்கியுள்ளது. இதனால், சுற்றுலா பயணிகளுக்கான வசதிகள் மேம்படுவதுடன், சுற்றுலா பயணியரின் வருகை அதிகரிக்கும்.
உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும். சுற்றுலா சார்ந்த தொழில்முனைவோரின் வருமானம் உயரும். உடுமலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சுற்றுலா திட்டங்கள் கைகொடுக்கும்.
சுற்றுலாத் துறையில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்துவதன் வாயிலாக, சுற்றுலா பயணியருக்கு மேம்பட்ட சேவைகளை வழங்குவதுடன், இளைஞர்களுக்கு புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் முடியும்.
இவ்வாறு, பேசினார்.
மேலும், மாணவிகளிடையே சுற்றுலா குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், ஓவியம், கட்டுரை மற்றும் உலக சுற்றுலா தினத்தின் கருப்பொருளை அடிப்படையாக கொண்ட செயற்கை நுண்ணறிவு காணொளிப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றி பெற்ற மாணவியருக்கு பரிசுகளும், சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன.
அரசு கல்லூரி சுற்றுலாத்துறை தலைவர் விஜய் ஆனந்த், மாவட்ட உதவி சுற்றுலா அலுவலர் கீதா ராணி மற்றும் சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் பங்கேற்றனர். கல்லூரியின் வரலாற்று துறை ஆய்வு மாணவி விஷ்ணுபிரியா நன்றி கூறினார்.