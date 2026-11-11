எப்.டி.ஏ. ஒப்பந்தங்களால் திருப்பூரில் வர்த்தகம் 'ஒளிரும்': ஏற்றுமதியாளர்கள் அபார நம்பிக்கை
எப்.டி.ஏ. ஒப்பந்தங்களால் திருப்பூரில் வர்த்தகம் 'ஒளிரும்': ஏற்றுமதியாளர்கள் அபார நம்பிக்கை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:01 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:47 AM
திருப்பூர்: தீபாவளிக்கு பின், தொழிலை சூழ்ந்திருக்கும் சவால்கள் மறைந்து, சாதனை படைக்கும் அளவுக்கு, புத்துயிர் கிடைக்குமென, தொழில்துறையினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
பருத்தி நுாலிழை பின்னலாடைகளுக்கு கிடைத்த வரவேற்பால், ஏற்றுமதி வர்த்தகமும் திருப்பூரில் வளர்ந்தது. இப்படி, அரை நுாற்றாண்டுக்கு மேல் பயணிக்கும் பனியன் தொழில், ஒவ்வொரு 10 ஆண்டு இடைவெளியில், ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில், சோதனையை சந்திக்கும்; விடாமுயற்சி, தன்னம்பிக்கை, அயராத உழைப்பால், அடித்து நொறுக்கிவிட்டு, அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு, 'டாலர் சிட்டி' நகர்ந்துவிடும். அதுவே, திருப்பூரின் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்கான வழிகாட்டலாகவும் இருந்தது.
ஆண்டு முழுவதும் உழைக்கும் தொழிலாளி, கைநிறைய போனஸ் பெற்று, குடும்பத்துடன் தீபாவளியை கொண்டாடி மகிழ வேண்டும் என்பதே, உரிமையாளர்களின் விருப்பம்.
ஏற்றுமதி வர்த்தகம், உள்நாட்டு பனியன் உற்பத்தியும், நுால்விலை, மின்கட்டண உயர்வு, சாய கட்டண உயர்வு, எலாஸ்டிக் விலை உயர்வு, அட்டை பெட்டி விலை உயர்வு என, பலகட்ட சோதனைகளுக்கு ஆளானது.
பன்முக தாக்குதல் நடந்திருந்தாலும், எதிர்த்து போராடும் ஆற்றல் கொண்ட திருப்பூருக்கு, 'இதுவும் கடந்து போகும்' என்று அமைதியாகவும், உறுதியாகவும் இருந்து தொழிலை நடத்தி வருகின்றனர்.
புத்துணர்ச்சி
சர்வதேச அளவில், போர் சூழல்கள் மறைந்து, கடல்வழித்தடங்களில் உருவான பதற்றம் தணிய வேண்டும். அமெரிக்கா உட்பட, அனைத்து நட்பு நாடுகளுடன், வர்த்தக உறவு வளம்பெற வேண்டும்.
உற்பத்தி செலவு கழுத்தை நெரிக்கும் நிலை மாறி, உற்பத்தி செலவு குறைந்து, உள்நாட்டு விற்பனைக்கான ஆடை உற்பத்தி தொழிலும், ஜாப்ஒர்க் நிறுவனங்களும் இயல்புநிலைக்கு திரும்ப வேண்டும்.
பல சோதனைகளை சந்தித்தாலும், எதிர்த்து போராடும் ஆற்றல் கொண்ட திருப்பூருக்கு, 'இதுவும் கடந்து போகும்' என்று அமைதியாகவும், உறுதியாகவும் இருந்து தொழிலை நடத்தி வருகின்றனர்.
தீபாவளி நாளில், இரவு பொழுதை வண்ணமயமான வாண வேடிக்கையுடன் கொண்டாடியதே அதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறது. தீபாவளி திருநாள் என்பது, இருளை நீக்கி, தீப ஒளியால் இறையருளை பரப்புவது என்பார்கள்.
அதுபோல, தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின், ஒட்டுமொத்த பனியன் தொழிலை சூழ்ந்திருக்கும் சவால்கள் மறைந்து, ஒளிமயமான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களால், புதிய வர்த்தக உறவு மலரும் என, தொழில்துறையினர், புத்துணர்ச்சியுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
சோதனையை கடக்கும் போது, சாதனை படைக்கும் வெற்றியை ஈட்டுவது திருப்பூரில் வழக்கம். பனியன் தொழில் எனும் இயந்திரம் சீராக இயங்கும் போது, திருப்பூர் பனியன் சாம்ராஜ்ஜியம், 'துாங்கா நகரம்' என்ற பழைய பெருமையை பெறும் என, வியாபாரிகளும், வர்த்தகர்களும் உற்சாகமாக கூறுகின்றனர்.
'நேற்றைய தொழிலாளி, இன்றைய
முதலாளி' என்பது தாரக மந்திரமாக
மாறிவிட்டது. பனியன் தொழிலாளருக்கு, சிறப்பான பாதுகாப்பும், பணி
- உத்தரவாதமும் கிடைப்பதும்,
வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம்
போரில்லா நல்லுலகம் வேண்டும்: போர் மேகங்கள் சூழ்ந்ததால், திருப்பூரை போல், பல்வேறு நகரங்களிலும் தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. உலகின் ஒரு பகுதியில் நடக்கும் போர், நேரடி தொடர்பில்லாத மற்ற பகுதிகளில் கடைக்கோடியில் வாழும் மக்களையும் பாதிக்கிறது.
போரில் வெற்றி பெறும் நாடுகளை விட, போர் இல்லாத உலகில் வாழும் மக்களே உண்மையான வெற்றியாளர்கள். அமைதியான, போரில்லா உலகம் வேண்டும் என்ற உறுதிப்பாட்டை நாம் ஏற்க வேண்டும். உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவி, மனிதநேயம் தழைக்கட்டும்.
விவசாயிகள், தொழிலாளிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்பட்டு, தொழில்முனைவோரும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும்; தொழில்கள் செழிக்க வேண்டும். சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்து, மனித நேயத்தையும், தொழில் வளர்ச்சியையும் ஒருசேர முன்னெடுக்கும் ஓர் அமைதியான உலகம் உருவாக, அனைவரும் உறுதியேற்க வேண்டும்.
- குமார் துரைசாமி, இணை செயலாளர்,திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம்.