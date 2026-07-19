தொடரும் சிறை மரணங்கள் வியாபாரிகள் சங்கம் கண்டனம்
தொடரும் சிறை மரணங்கள் வியாபாரிகள் சங்கம் கண்டனம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:21 AM
திருப்பூர்: ஹிந்து வியாபாரிகள் நலச்சங்க மாநிலத் தலைவர் ஜெயக்குமார் அறிக்கை:
குட்கா வழக்கில் கைதான கன்னியாகுமரி மாவட்டம், ஈத்தங்காட்டைச் சேர்ந்த சபரி வர்மன், 13-ம் தேதி நாகர்கோவில் சிறையிலும், தாம்பரம் சேலையூரைச் சேர்ந்த பாலாஜி கடந்த 15-ம் தேதி புழல் சிறையிலும் மர்மமான முறையில்இறந்தனர்.
சபரிவர்மன் உடலில் 19 காயங்கள் இருந்ததால் 3 சிறைக் காவலர்கள், 8 கைதிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சிறை அதிகாரிகளே ரவுடியிசம் செய்வது இதனால், தெரியவந்துள்ளது.
உயிரிழந்த இருவரும் விசாரணைக் கைதிகளே தவிர குற்றவாளிகள் இல்லை. பொய் வழக்கு பதிந்ததாக உறவினர்கள் கூறுகின்றனர்.
தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் விற்பனையை எங்கள் சங்கம் ஆதரிக்காது. ஆனால், அவை தமிழகத்திற்குள் நுழைவதைத் தடுக்காமல், பெரிய வியாபாரிகளைத் தப்பவிட்டுச் சிறு பெட்டிக்கடைக்காரர்களை போலீசார் கைது செய்கின்றனர். ஆளும்கட்சியினர் பிடிபட்டால் காவல் நிலையத்திலேயே ஜாமீன் வழங்கிவிடுகின்றனர்.
சிறைத்துறை அதிகாரிகளின் ரவுடியிசம் மற்றும் தண்டனைக் கைதிகளின் அதிகாரத்தை வேடிக்கை பார்க்க முடியாது. சிறைகளில் விசாரணைக் கைதிகளின் பாதுகாப்பை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். உயிரிழந்த இருவரின் குடும்பங்களுக்கும் தலா, 20 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கூறியுள்ளார்.