உள்ளூர் வாகனங்களுக்கு சுங்க கட்டணத்தில் விலக்கு வியாபாரிகள் கோரிக்கை
உள்ளூர் வாகனங்களுக்கு சுங்க கட்டணத்தில் விலக்கு வியாபாரிகள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 18, 2026 08:01 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:57 PM
பொங்கலுார்: கோவை – திருச்சி சாலையில் பொங்கலுாரில் சுங்கச்சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு உள்ளூர் வாகனங்களுக்கு சுங்கக் கட்டண விலக்கு கோரி, பொங்கலுார் வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவர் விஸ்வநாதன், ஒருங்கிணைப்பாளர் சிவகுமார் தலைமையில் வியாபாரிகள் சங்கம் மற்றும் ஆட்டோ, வேன் ஓட்டுநர்கள் சங்கத்தினர் இணைந்து போராட்டக் குழுவைத் தொடங்கினர்.
இதையடுத்து, இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்துக்கும் போராட்டக் குழுவினருக்கும் இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில், உள்ளூர் வாகனங்களுக்கு ஓராண்டு காலம் கட்டணமில்லா அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இந்த அவகாசம் இம்மாத இறுதியுடன் நிறைவடைகிறது.
எனவே, ஏற்கனவே கட்டணமில்லா அனுமதி பெற்றுள்ள வாகனங்களுக்கு அதை மீண்டும் புதுப்பிக்கவும், இதுவரை விடுபட்டுள்ள உள்ளூர் வாகனங்களுக்கும் கட்டணமில்லா அனுமதி வழங்கவும் சுங்கச்சாவடி நிர்வாகத்திடம் போராட்டக் குழுவினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.