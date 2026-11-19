பாதுகாப்பான சந்தை வளாகம்: வியாபாரிகள் எதிர்பார்ப்பு
பாதுகாப்பான சந்தை வளாகம்: வியாபாரிகள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 10:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:10 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் நகர மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளில், பொதுமக்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வாரச்சந்தைகளுக்கு தொடர்ந்து வரவேற்பு உள்ளது.
குறிப்பாக, காய்கறிகள், பழங்கள், மளிகைப் பொருட்கள், துணிமணிகள் என அனைத்துப் பொருட்களும் ஒரே இடத்தில் நியாயமான விலையில் கிடைப்பதால், சந்தைகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. அவ்வகையில், நல்லுார் - காசிபாளையம் சாலையில், ஒவ்வொரு ஞாயின்றும் 300-க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் கடைகள் அமைத்து வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர்.
நல்லுாரில் அதிகாரப்பூர்வ சந்தை வளாகம் இல்லாததால், சாலையோரங்களிலேயே கடைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. இதனால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு, வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனர். அதேநேரம், இந்த வாரச்சந்தையை நம்பி நுாற்றுக்கணக்கான வியாபாரக் குடும்பங்கள் வாழ்வாதாரம் நடத்தி வருகின்றன.
எனவே, போக்குவரத்து நெரிசலைக் காரணம் காட்டி தங்களை அப்புறப்படுத்தாமல், வியாபாரம் செய்வதற்கு பாதுகாப்பான மாற்று இடத்தை மாநகராட்சி நிர்வாகம் ஒதுக்கித்தர வேண்டும் என வியாபாரிகள் வேண்டுகோ்ள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.