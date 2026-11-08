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தீபாவளி நாளில் புதுக்கணக்கு :வடமாநில வர்த்தகர்கள்ஆயத்தம்

தீபாவளி நாளில் புதுக்கணக்கு :வடமாநில வர்த்தகர்கள்ஆயத்தம்

UPDATED : நவ 07, 2026 05:31 PM

ADDED : நவ 07, 2026 04:21 PM

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UPDATED : நவ 07, 2026 05:31 PM ADDED : நவ 07, 2026 04:21 PM

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திருப்பூர்: திருப்பூரில் வசிக்கும் வடமாநில மக்கள், இன்று பாரம்பரிய வழக்கப்படி, தீபாவளியுடன், புதுக்கணக்கு துவக்க ஆயத்தமாகிவிட்டனர்.

தொழில் நிமித்தமாக திருப்பூர் வந்த வடமாநிலத்தவர்கள், 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இங்கு வசித்து வருகின்றனர். மத்தியபிரதேசம், உத்தரபிரதேசம், ராஜஸ்தான், குஜராத், ஒடிசா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலத்தவரும் இங்கு வசிக்கின்றனர்.

வடமாநிலங்களில், தீபாவளி பண்டிகை ஐந்து நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. ஐப்பசி மாத அமாவாசை நாளில் புதுக்கணக்கு துவக்குவது பாரம்பரிய வழக்கம்.

இந்தாண்டு தீபாவளியும், அமாவாசையும் ஒரே நாளில் வந்துள்ளதால், இன்று தீபாவளியுடன் புதுக்கணக்கும் துவக்குகின்றனர். மாவிலை, வாழைக்கன்று கட்டி, மலர்களால் அலங்கரித்து, கடைகளில் புதுக்கணக்கு துவக்க இருப்பதாக, வடமாநில மக்கள் கூறியுள்ளனர்.

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