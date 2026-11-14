குழந்தைகள் தின விழாவில் பாரம்பரிய விளையாட்டு

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ADDED : நவ 13, 2026 10:52 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், புது ராமகிருஷ்ணாபுரம் மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா மற்றும் மாணவர்களுக்கு கேக், வாழ்த்து அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பள்ளி தலைமையாசிரியர் (பொறுப்பு) மோகன் வரவேற்றார். மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் சித்ரா தலைமை வகித்தார். மாநகராட்சி இரண்டாம் மண்டல தலைவர் கோவிந்தராஜ் முன்னிலை வகித்தார். உதவி கமிஷனர் பார்த்தசாரதி பேசினார். சிறப்பு விருந்தினராக எம்.எல்.ஏ., சத்தியபாமா, மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கி, வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பச்சைக்குதிரை, கில்லி, கண்ணாமூச்சி, ஏழு கல், பல்லாங்குழி உள்ளிட்ட பாரம் பரிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. பெற்றோர், பள்ளி வளர்ச்சிக் குழு மற்றும் மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினர்கள், பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர். ஆசிரியை மலர்விழி நன்றி கூறினார்.