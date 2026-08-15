பாரம்பரியம் பின்பற்றும் கிராமம் சீர்வரிசையுடன் அம்மன் வழிபாடு
பாரம்பரியம் பின்பற்றும் கிராமம் சீர்வரிசையுடன் அம்மன் வழிபாடு
ADDED : ஆக 14, 2026 09:23 PM
பல்லடம், ஆக. 15-–
ஆடிப்பூரம் மற்றும் ஆடி மாத ஐந்தாவது வெள்ளியை முன்னிட்டு, பல்லடம் அருகே பனப்பாளையம் மாரியம்மன் கோவிலில், பாரம்பரிய முறைப்படி பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்கள் வீடுகளில் இருந்து மஞ்சள், குங்குமம், வளையல், புடவை, தானியங்கள், பழங்கள், இனிப்பு உள்ளிட்ட சீர்வரிசைகளை எடுத்துவந்து அம்மனை வழிபட்டனர். முன்னதாக, கிராம எல்லையில் உள்ள நாட்டாங்கல்லில் சிறப்பு பூஜை நடத்தி, கன்னி தெய்வங்களை குறிக்கும் வகையில் சிறுமிகளை வழிபாட்டில் பங்கேற்கச் செய்தனர். பின்னர் பெருமாள் கோவிலில் தரிசனம் செய்த பின், ஊர்வலமாக மாரியம்மன் கோவிலுக்கு வந்தனர். தொடர்ந்து, அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தீபாராதனை நடைபெற்றது. வளையல் அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த மாரியம்மனை திரளான பக்தர்கள் தரிசித்து வழிபட்டனர். வழிபாட்டில் பங்கேற்ற பெண்களுக்கு மஞ்சள், குங்குமம் மற்றும் வளையல்கள் பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டன.
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பல்லடம் பனப்பாளையத்தை சேர்ந்த பெண்கள், தாய்மார்கள், மாரியம்மனுக்கு சீர்வரிசை எடுத்து வந்து வழிபட்டனர்.
சிறப்பு அலங்காரத்தில் மாரியம்மன்