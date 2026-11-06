/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ஆக்கிரமிப்புகளால் போக்குவரத்து நெரிசல்
UPDATED : நவ 05, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:24 PM
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உடுமலை: உடுமலையில் பிரதான ரோடுகளில் ஒன்றாக ராஜேந்திரா ரோட்டில் நகராட்சி சந்தை, அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, வணிக நிறுவனங்கள், ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ளன.
இதனால், போக்குவரத்து அதிகளவில் காணப்படும். இந்த ரோட்டில், தள்ளுவண்டிகள், கடைகளின் ஆக்கிரமிப்புகளால் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
எனவே, நகராட்சியினரும், போலீசாரும் இணைந்து, போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.