மேற்கூரை இல்லாத ப்ளாட்பார்ம் அவதிப்படும் ரயில் பயணியர்
மேற்கூரை இல்லாத ப்ளாட்பார்ம் அவதிப்படும் ரயில் பயணியர்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:11 PM
உடுமலை: உடுமலை ரயில்வே ஸ்டேஷனில், பிளாட்பார்மில் போதிய மேற்கூரை வசதி இல்லாததால், பயணியர் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனர்.
திண்டுக்கல்–பாலக்காடு அகல ரயில்பாதையில் அமைந்துள்ள, உடுமலை ரயில்வே ஸ்டேஷன் வழியாக திருச்செந்துார், மதுரை, சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இதனால், தினமும் ஏராளமான பயணியர் வந்து செல்கின்றனர்.
உடுமலை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உள்ள ப்ளாட்பார்ம் போதிய மேற்கூரை வசதி இல்லாததால், ரயிலுக்காக காத்திருக்கும் பயணியர் கடும் வெயிலிலும், மழைக்காலங்களிலும் அவதிப்படும் நிலை உள்ளது.
குறிப்பாக முதியோர், பெண்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்டோர், நீண்ட நேரம் வெயிலில் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது.
மழை பெய்யும் நேரங்களில் பயணியர், ப்ளாட்பார்மில் உள்ள குறைந்த அளவிலான மேற்கூரை பகுதிகளை தேடிச்செல்ல வேண்டியுள்ளது.
பயணியர் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப, ப்ளாட்பார்ம் முழுவதும் போதிய நீளத்தில் மேற்கூரை அமைக்க வேண்டும் என்பது, நீண்டகால கோரிக்கையாக உள்ளது.
மேலும், ரயில் வந்து நிற்கும் இடங்களை கருத்தில் கொண்டு, சிரமமின்றி ரயிலில் ஏறி, இறங்கும் வகையில் மேற்கூரை வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
மதுரை கோட்ட ரயில்வே நிர்வாகம், இனியாவது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயணியர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.