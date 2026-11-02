/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பேரிடர் மேலாண்மைக்கு பயிற்சி முகாம்
UPDATED : நவ 01, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:54 PM
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உடுமலை: பேரிடர் மேலாண்மை திட்டத்தை, கிராம ஊராட்சி வளர்ச்சி திட்டத்துடன் ஒருங்கிணைப்பது குறித்த ஒரு நாள் பயிற்சி முகாம் குடிமங்கலம் ஒன்றிய அலுவலகத்தில் நடந்தது.
குடிமங்கலம் மற்றும் மடத்துக்குளம் ஒன்றிய ஊராட்சி செயலர்கள், இந்த பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்றனர். குடிமங்கலம் துணை வட்டார வளர்ச்சி மண்டல அலுவலர் ரஹீம் வரவேற்றார்.
திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சியாளர் சங்கீதா, மழை மற்றும் இதர பேரிடர் காலங்களில் மக்களுக்கு எவ்வாறு சேவை செய்வது குறித்தும், மழைக்காலங்களில் கிராமங்களில் செய்ய வேண்டிய முன்னேற்பாடு, சேதங்களை சீராக்க மக்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது குறித்தும் விளக்கமளித்து பேசினார்.