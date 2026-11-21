UPDATED : நவ 20, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:05 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனங்கள் நவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆடைகளை உற்பத்தி செய்து வருகின்றன. இருப்பினும், சொந்த பிராண்ட்களை உருவாக்குவதில் போதிய முன்னேற்றம் இல்லை. பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் ஒப்பந்த உற்பத்தியாளர்களாக இருந்து, பிற நிறுவனங்களின் பிராண்ட்களுக்காக ஆடைகளைத் தயாரித்து வழங்குகின்றன.
இதனால் சந்தை வாய்ப்புகளுக்காக வெளிநாட்டு வர்த்தகர்கள் மற்றும் உள்நாட்டு மொத்த வியாபாரிகளையே சார்ந்திருக்க வேண்டியுள்ளது. இதன் காரணமாக விலைப் பேரம், குறைந்த லாபம், அதிகப்படியான சரக்கு இருப்பு உள்ளிட்ட சவால்களை எதிர்கொள்கின்றனர். இந்நிலையை மாற்றி, உற்பத்தியாளர்கள் தங்களது தயாரிப்புகளை நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில், நிறுவன பயிற்சிப் பாசறை சார்பில் ஒருநாள் பயிற்சி முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், திருப்பூர் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் ஆகியவற்றின் வழிகாட்டுதலுடன், பொதிகை மனிதவள மேம்பாட்டுப் பயிற்சி மையம் இம்முகாமை நடத்துகிறது.
இதில் சொந்த பிராண்ட்களை உருவாக்கி விரிவுபடுத்துவதற்கான நவீன அணுகுமுறைகள், அதிக லாபம் தரும் தயாரிப்புகளைக் கண்டறியும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு ஆலோசனைகள், இடைத்தரகர்கள் இன்றி நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களைச் சென்றடையும் விற்பனை முறைகள், நிதி ஆதாரங்களை உருவாக்குவது உள்ளிட்டவை குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது.
இந்த பயிற்சி முகாம், அனுப்பர்பாளையம் பார்ச்சூன் பார்க் ஓட்டலில் வரும் 26-ம் தேதி காலை 9:00 முதல் மாலை 6:00 மணி வரை நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்க தொழில் அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.