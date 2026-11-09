மாசு கட்டுப்பாடு அலுவலகம் இடமாற்றம்

UPDATED : நவ 09, 2026 12:08 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:06 AM
பல்லடம்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் வடக்கு, தெற்கு என இரு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. வடக்கு அலுவலகம் திருப்பூரிலும், தெற்கு அலுவலகம் பல்லடத்திலும் இயங்கி வருகிறது. பல்லடம், பழைய பொள்ளாச்சி பைபாஸ் ரோட்டில் வாடகை கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வந்த தெற்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய கோட்ட பொறியாளர் அலுவலகத்துக்கு, அரசு நிலத்தில் புதிய கட்டடம் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது.
இதற்காக, கோவை– - திருச்சி ரோட்டில் உள்ள பெரும்பாளி பகுதியில் கடந்த ஆண்டு கட்டுமான பணிகள் துவங்கின. பணிகள் நிறைவடைந்து நீண்ட நாட்களாகியும் திறப்பு விழா நடைபெறாமல் இருந்தது.
தற்போது புதிய கட்டடம் திறக்கப்பட்டது. வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கி வந்த அலுவலகம், புதிய கட்டடத்துக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பல்லடம் தெற்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் பல்லடம், உடுமலை, தாராபுரம், மடத்துக்குளம் ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன. இப்பகுதிகளைச் சேர்ந்த தொழில் துறையினர், விவசாயிகள், பொதுமக்கள் பல்வேறு பணிகளுக்காக அலுவலகத்துக்கு வந்து செல்கின்றனர்.
ஆனால், அலுவலகம் இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட தகவல் பலருக்கும் தெரியவில்லை. பழைய அலுவலக கட்டடத்திலும் இதுகுறித்த அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்படவில்லை. இதனால், அங்கு வரும் பொதுமக்கள் அலுவலகம் எங்கு செயல்படுகிறது எனத் தெரியாமல் குழப்பமடையும் நிலை உள்ளது.