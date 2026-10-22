துணை தாசில்தார்கள் பணியிட மாற்றம்

UPDATED : அக் 16, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:36 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 8 துணை தாசில்தார்களை பணியிட மாற்றம் செய்து கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே உத்தரவிட்டுள்ளார்.
* பல்லடம் தலைமையிடத்து துணை தாசில்தார் தினேஷ் ராகவன், மடத்துக்குளம் வட்ட வழங்கல் அலுவலராகவும்,
* மடத்துக்குளம் தலைமையிடத்து துணை தாசில்தார் செந்தில்குமார், தாராபுரம் வட்ட வழங்கல் அலுவலராகவும்,
* தாராபுரம் வட்ட வழங்கல் அலுவலர் விஷ்ணு கண்ணன், உடுமலைப்பேட்டை மண்டல துணை தாசில்தாராகவும்,
* திருப்பூர் தெற்கு தேர்தல் துணை தாசில்தார் வளர்மதி, உடுமலைப்பேட்டை தேர்தல் துணை தாசில்தாராகவும்,
* உடுமலைப்பேட்டை தேர்தல் துணை தாசில்தார் சந்திரசேகர், மடத்துக்குளம் தலைமையிடத்து துணை தாசில்தாராகவும்,
* காங்கயம் தேர்தல் துணை தாசில்தார் கலாவாணி, பல்லடம் தேர்தல் துணை தாசில்தாராகவும், கூடுதலாக பல்லடம் வட்ட வழங்கல் அலுவலராகவும்,
* பல்லடம் தேர்தல் துணை தாசில்தார் பரமேஷ், காங்கயம் மண்டல துணை தாசில்தாராக கூடுதல் பொறுப்புடனும்,
* அம்பிகா, திருப்பூர் தெற்கு வட்ட வழங்கல் அலுவலராகவும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.