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﻿ த.வெ.க. தெற்கு தொண்டரணி தலைமை அலுவலகம் திறப்பு

﻿ த.வெ.க. தெற்கு தொண்டரணி தலைமை அலுவலகம் திறப்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:03 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:03 AM

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திருப்பூர்: மாநகர் மாவட்ட த.வெ.க., சார்பில், திருப்பூர் தெற்கு தொண்டரணி தலைமை அலுவலகம் திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது. பொதுமக்களுக்கு நல உதவி வழங்கப்பட்டது. மருத்துவ முகாம், இதயம் காப்போம் பரிசோதனை முகாம் நடந்தது. இளைஞர்கள் ரத்த தானம் செய்தனர்.

துாய்மை பணியாளர் உட்பட பொதுமக்கள் 150 பேருக்கு, இலவச அரிசி சிப்பம் வழங்கப்பட்டது. தெற்கு எம்.எல்.ஏ., பாலமுருகன், மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சங்கர், பல்லடம் எம்.எல்.ஏ., ராம்குமார் உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றனர்.

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