பசுமை வழி சாலையில் வேரோடு மரம் சாய்ப்பு

ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM
அவிநாசி: அவிநாசியில் கோவை ரோட்டில் கடைவீதி பஸ் ஸ்டாப் அருகே நெடுஞ்சாலைக்கு சொந்தமான இடத்தில் பசுமை வழிச்சாலை திட்டத்தின் கீழ் மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன.
கடந்த 2013-ம் ஆண்டு நெடுஞ்சாலைத் துறை சார்பில் வைக்கப்பட்ட புங்கன் மரம் நன்கு வளர்ந்திருந்தது. அப்பகுதியில் ஆம்புலன்ஸ் வேன், சரக்கு ஆட்டோ, ரிக் லாரி, ஜே.சி.பி. உள்ளிட்ட வாகனங்களை நிறுத்தி வருகின்றனர்.
இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட ரிக் லாரிகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில், மற்றொரு லாரியை நிறுத்த இடமில்லாததால், நேற்று முன்தினம் இரவில் நன்கு வளர்ந்திருந்த புங்கன் மரத்தை ஜே.சி.பி. இயந்திரம் மூலம் வேரோடு பிடுங்கி அகற்றியுள்ளனர். மேலும், மரம் இருந்ததற்கான தடயத்தை மறைக்க அருகில் இருந்த மண் மேட்டை எடுத்து குழியில் போட்டு சமன் செய்துள்ளனர்.
ரிக் லாரி உரிமையாளரிடம் கேட்டபோது, ஒரு மரம் தானே வெட்டப்பட்டுள்ளது. 10 மரக்கன்றுகளை நட்டுத் தருகிறேன் என அலட்சியமாக பதிலளித்தார்.
அவிநாசி சீனிவாசபுரம் அகரம் அறக்கட்டளையினர் உள்ளிட்ட தன்னார்வலர்கள் நெடுஞ்சாலைத் துறையினரிடம் புகார் அளித்தனர். இதையடுத்து அப்பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்களை அகற்றவும், நெடுஞ்சாலைத் துறை இடத்தில் மரக்கன்றுகள் நடவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பசுமை வழிச்சாலையில் வேரோடு சாய்க்கப்பட்ட மரம்.
இடம்: அவிநாசி, கோவை ரோடு, கடைவீதி பஸ் ஸ்டாப் அருகில்.