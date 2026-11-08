முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,வுக்கு புகழாரம் – நினைவஞ்சலி

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ADDED : நவ 07, 2026 07:06 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரின் வளர்ச்சிக்கும், சமூக முன்னேற்றத்துக்கும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு செய்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., மோகன் கந்தசாமியின் நினைவு நாள், கிட்ஸ் கிளப் பள்ளி சார்பில் நேற்று அனுசரிக்கப்பட்டது.
திருப்பூர் மாநகராட்சி அலுவலகம் முன் அவரது உருவப்படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மலரஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. இதில், அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள், பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.
அரசியல் பொதுவாழ்வில், மோகன் கந்தசாமி ஆற்றிய பணிகள், மக்கள் நலனில் கொண்டிருந்த அக்கறை, திருப்பூரின் வளர்ச்சிக்காக மேற்கொண்ட முயற்சிகள் ஆகியவை நிகழ்ச்சியில் நினைவுகூரப்பட்டன.
எம்.பி., சுப்பராயன், எம்.எல்.ஏ., பாலமுருகன், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விஜயகுமார், சூலுார் கந்தசாமி, முன்னாள் மேயர் தினேஷ்குமார், மேயர் (பொறுப்பு) பாலசுப்பிரமணியம், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க தலைவர் சுப்பிரமணியன், ‘சைமா’ தலைவர் சண்முகசுந்தரம், எச்.எம்.எஸ்., மாநிலச் செயல் தலைவர் ராஜாமணி, மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர் சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
‘'திருப்பூரின் வளர்ச்சிக்காக, ஐயா மோகன் கந்தசாமி ஆற்றிய தொண்டும், கல்வி மற்றும் சமூக நலனில் அவர் படைத்த சாதனைகளும், மக்கள் மீது அவர் கொண்டிருந்த அக்கறையும் என்றும் போற்றத்தக்கவை,’ என நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்கள் நினைவுகூர்ந்தனர்.