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﻿ திருச்சி ரயில் நாளை கரூரில் புறப்படும்

﻿ திருச்சி ரயில் நாளை கரூரில் புறப்படும்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:51 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:51 AM

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திருப்பூர்: கரூர் ரயில் நிலையத்தில் தண்டவாளப் புதுப்பிப்பு மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், நாளை (14-ம் தேதி) திருச்சி - பாலக்காடு டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்: 16843) ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ரயில் நாளை திருச்சியில் இருந்து புறப்படுவதற்குப் பதிலாக, மதியம் 2:20 மணிக்கு கரூரில் இருந்து பயணத்தைத் தொடங்கும். திருச்சி - கரூர் இடையே இருமார்க்கத்திலும் இந்த ரயில் சேவை தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

எனினும், கரூர் முதல் ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, பாலக்காடு ஆகிய ரயில் நிலையங்களுக்கு இந்த ரயில் வழக்கமான நேரத்திற்கு வந்து செல்லும்.

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