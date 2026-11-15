/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பஸ்சில் தவறி விழுந்து லாரி டிரைவர் பலி
UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:47 PM
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வெள்ளகோவில்: வெள்ளகோவில் அருகே பஸ்சில் இருந்து தவறி விழுந்து லாரி டிரைவர் பரிதாபமாக இறந்தார்.
தீத்தாம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த திருமூர்த்தி, 54, லாரி டிரைவர். கடந்த செப். 4-ம் தேதி அரசு பஸ்சில் பயணம் செய்த அவர், வெள்ளகோவில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்சின் பின்பக்கப் படிக்கட்டு வழியாக இறங்க முயன்றார். அப்போது பஸ் புறப்பட்டதால் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தார். இதில் படுகாயமடைந்த அவர், திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, பின்னர் ஈரோட்டில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இதற்கிடையில், நேற்று முன்தினம் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து வெள்ளகோவில் போலீசார், அரசு பஸ் டிரைவர் முத்துவேல் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.