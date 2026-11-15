/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/குழாய் உடைந்தது குடிநீர் வீணாகிறது
UPDATED : நவ 14, 2026 05:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:24 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் ராஜிவ்காந்தி நகர் அருகே, குழாய் உடைந்து நான்காவது திட்டக் குடிநீர் பல நாட்களாக வீணாகி வருகிறது.
திருப்பூர் மாநகராட்சியின் 59-வது வார்டுக்கு உட்பட்ட சந்திராபுரம் – செவந்தாம்பாளையம் இடையே உள்ள ராஜிவ்காந்தி நகரில், நான்காவது திட்டக் குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், கடந்த சில நாட்களாகத் தண்ணீர் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க, வெளியேறும் தண்ணீரை வாய்க்கால் அமைத்து சாக்கடைக்குத் திருப்பிவிட்டுள்ளனர். இருப்பினும், தினமும் அதிகளவு குடிநீர் வீணாகி வருவதால், குழாய் உடைப்பை மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாகச் சரிசெய்ய வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.