மஞ்சள் விலையால் துளிர்க்கும் நம்பிக்கை! ஒரு குவின்டால் ரூ.19 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை
மஞ்சள் விலையால் துளிர்க்கும் நம்பிக்கை! ஒரு குவின்டால் ரூ.19 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:59 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:33 PM
பொங்கலுார்:ஒரு குவின்டால் மஞ்சள், 19 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் வைகாசிப் பட்டத்தில் மஞ்சள் சாகுபடி செய்யப்பட்டு, தை முதல் பங்குனி வரை அறுவடை செய்வது வழக்கம். மஞ்சளுக்கு இடையே சின்ன வெங்காயம் ஊடுபயிராக பயிரிடப்படுகிறது. வெங்காயத்தில் கிடைக்கும் வருமானம் சாகுபடி செலவை ஈடுகட்ட, மஞ்சள் விற்பனையில் கிடைக்கும் தொகை லாபமாக இருக்கும் என்பதால், மஞ்சள் விவசாயம் ஒருகாலத்தில் விவசாயிகளின் நம்பிக்கைக்குரிய பயிராக இருந்தது.
கடந்த 2010-ம் ஆண்டு ஒரு குவின்டால் மஞ்சள் 18 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையானது. ஆனால், அதன்பிறகு அபரிமிதமான விளைச்சலால் விலை கடுமையாக சரிந்து, அடுத்த ஆண்டே ஒரு குவின்டால் 3,500 ரூபாய் என்ற நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டது. இதனால் மஞ்சள் விவசாயிகள் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்ததுடன், கடந்த 16 ஆண்டுகளாக கட்டுப்படியான விலை கிடைக்காததால் பலரும் மாற்றுப் பயிர்களுக்கு மாறினர்.
இந்நிலையில், தற்போது ஒரு குவின்டால் மஞ்சள், 19 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விலை பெறுவதால், மஞ்சள் சாகுபடி மீண்டும் லாபகரமான பயிராக மாறும் என்ற நம்பிக்கை விவசாயிகளிடம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், வரும் சாகுபடி பருவத்தில் மஞ்சள் சாகுபடி பரப்பளவு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.