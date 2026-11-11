த.வெ.க., ஆபீஸ் திறப்பு எம்.எல்.ஏ., பங்கேற்பு

UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:46 PM
திருப்பூர்: த.வெ.க., தெற்கு தொகுதி, கொள்கை பரப்பு அணி தலைமை அலுவலக திறப்பு விழா, திருப்பூர் உஷா தியேட்டர் சிக்னல் அருகே நடைபெற்றது.
அலுவலகத்தை, திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பாலமுருகன் திறந்து வைத்தார். பொதுமக்களுக்கு, அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில், தெற்கு தொகுதி கொள்கை பரப்பு அணி அமைப்பாளர் காதர் மீரான், இணை அமைப்பாளர்கள் அப்துல் கலாம், இளவரசன், அஷ்ரப், ஜியால்லாஸ், ரேஷ்மா, சபரி கீதன், சேது மாதவன், சின்னதுரை, சிவகுமார் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
* திருப்பூர், ஊத்துக்குளி ரோடு, மண்ணரை பகுதி, 34வது வார்டு கிளை அலுவலகத்தை, எம்.எல்.ஏ., பாலமுருகன் திறந்து வைத்து, துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை, இனிப்பு வழங்கினார். நிகழ்ச்சியில், பகுதி இணை செயலாளர் சாமிநாதன், துணை செயலாளர் மணிகண்டன், பொருளாளர் செந்தில்குமார், 34வது வார்டு செயலாளர்கள் பாலு, லோகநாதன், பொருளாளர் ரமேஷ், இளைஞர் அணி சுதன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.