ADDED : நவ 21, 2026 07:58 PM
வெள்ளகோவில்: வெள்ளகோவிலில் நடந்த இருவேறு சாலை விபத்துகளில் இருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், தவசிமடையைச் சேர்ந்தவர் சந்தியாவு, 53. இவர் முத்துார், தண்ணீர்பந்தல் பகுதியில் உள்ள தோட்டத்தில் வேலை செய்து வந்தார். நேற்று (நவ.,20) முத்துார் – ஈரோடு சாலையில் டூவீலரில் சென்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது, அவ்வழியாக வந்த மற்றொரு டூவீலர் மோதியதில் காயமடைந்தார். அவரை மீட்டு ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். அங்கு பரிசோதித்தபோது சந்தியாவு உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.
ஓய்வு பெற்ற
நீதிமன்ற ஊழியர் பலி
மற்றொரு விபத்தில், வெள்ளகோவில் செம்மாண்டம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த கணேசன், 69, என்பவர் உயிரிழந்தார். ஓய்வு பெற்ற நீதிமன்ற எழுத்தரான இவர், இன்று (நவ.,21) வெள்ளகோவில் – முத்தூர் சாலையில் டூவீலரில் சென்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது, அவ்வழியாக வந்த அரசு பஸ் டூவீலர் மீது மோதியது. இதில் படுகாயமடைந்த கணேசன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இரு விபத்துகள் குறித்தும் வெள்ளகோவில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.