/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/வீட்டில் கொள்ளை மேலும் இருவர் கைது
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:18 PM
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அவிநாசி: சேவூர் போலீசாரின் வாகன சோதனையில் சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் சுற்றித்திரிந்த இருவரை போலீசார் பிடித்து விசாரித்தனர். அதில், பெருமாநல்லுாரை சேர்ந்த சவுந்தர்ராஜ் மகன் பாஸ்கர், 26, பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த பரமசிவன் மகன் பாரதி கண்ணன், 26, என்பது தெரிந்தது.
கடந்த அக். 15ம் தேதி சுள்ளிப்பாளையத்தில் வசிக்கும் பூங்கொடியிடம், பட்டாக்கத்தியை காட்டி மிரட்டி, தாலிக்கொடி, 50 ஆயிரம் ரூபாய் ஆகியவற்றை கொள்ளையடித்து சென்றது தெரிந்தது. இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.