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போலீஸ் குடியிருப்பில் திருடிய சிறுவன் உட்பட இருவர் கைது
போலீஸ் குடியிருப்பில் திருடிய சிறுவன் உட்பட இருவர் கைது
ADDED : ஆக 02, 2026 05:11 AM
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திருப்பூர்: திருப்பூர், கோர்ட் வீதியில் போலீஸ் குடியிருப்பு வளாகம் உள்ளது. வளாகத்தின் முன்பகுதியில் காவலர் உணவகம் உள்ளது. நேற்று முன்தினம் கடையின் பின்புறம் உள்ள பழைய கட்டடத்துக்குள், இருவர் சந்தேகப்படும் வகையில் நின்றிருந்ததை போலீசார் கவனித்தனர். உள்ளே சென்று பார்த்த போது, இருவர், அங்கு கிடந்த பழைய இரும்பு கம்பிகள் உள்ளிட்டவற்றை சாக்கு மூட்டையில் போட்டு கட்டி கொண்டிருந்தனர்.
கடையின் பின்புறம் பொருத்தியிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவும் உடைக்கப்பட்டு இருந்தது. இருவரிடம் விசாரித்தனர். அதில், கோவை, சிறுமுகையை சேர்ந்த திருக்குமரன், 21 மற்றும் 16 வயது சிறுவன் என்பது தெரிந்தது. கேமராவை உடைத்து, பழைய இரும்பு கம்பியை திருட முயன்றது தெரிந்தது. இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.