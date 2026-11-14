டயர் வெடித்து கார் விபத்து கழிவு மண்ணால் மூழ்கிய சாலை
டயர் வெடித்து கார் விபத்து கழிவு மண்ணால் மூழ்கிய சாலை
ADDED : நவ 14, 2026 08:21 PM
பல்லடம்: பல்லடம் அருகே டயர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளான கார் மீது, டிப்பர் லாரியில் இருந்த சாக்கடை கழிவு மண் கொட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திருப்பூரில் இருந்து டிஎன் 42 ஏவி 1235 என்ற பதிவு எண் கொண்ட பேட்டரி கார், இன்று (நவ.,14) மாலை பல்லடம் நோக்கிச் சென்றது. தெற்குபாளையம் பிரிவு அருகே சென்றபோது, காரின் பின்பக்க டயர் திடீரென வெடித்தது. இதனால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், தாறுமாறாக ஓடி சாலையின் நடுவில் இருந்த தடுப்புக் கற்கள் மீது மோதி நின்றது.
அப்போது, பின்னால் வந்த டிப்பர் லாரி, காரின் மீது மோதாமல் இருக்க திடீரென பிரேக் போட்டது. இதில் லாரியில் இருந்த சாக்கடை கழிவுகள் வெளியேறி, கார் மீதும் சாலையிலும் கொட்டின.
காரில் இருந்த முதியவர் உட்பட நான்கு பேர் காயமின்றி தப்பினர். தகவலறிந்து வந்த பல்லடம் போலீசார், முதலில் லாரியையும், பின்னர் காரையும் அப்புறப்படுத்தினர். சாலையில் சேற்றுக் கழிவுகள் பரவியதால், சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து பல்லடம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.