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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/இயற்கையின் இதயம் காக்க அழைக்கும் உதயம் பவுண்டேஷன்! நொய்யலை மாசில்லா நதியாக மாற்ற களப்பணி

இயற்கையின் இதயம் காக்க அழைக்கும் உதயம் பவுண்டேஷன்! நொய்யலை மாசில்லா நதியாக மாற்ற களப்பணி

இயற்கையின் இதயம் காக்க அழைக்கும் உதயம் பவுண்டேஷன்! நொய்யலை மாசில்லா நதியாக மாற்ற களப்பணி

UPDATED : அக் 15, 2026 06:51 PM

ADDED : அக் 15, 2026 05:16 PM

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UPDATED : அக் 15, 2026 06:51 PM ADDED : அக் 15, 2026 05:16 PM

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மங்கலம் பகுதி தன்னார்வலர்கள் கூட்டாக இணைந்து, உதயம் பவுண்டேஷன் என்ற அமைப்பை உருவாக்கினர். முதல்கட்டமாக, மக்களிடம் இருந்து தேங்காய் சிரட்டையை வாங்கி, கங்கை ஆற்றில் ஆரத்தி எடுக்கும் தட்டு தயாரிக்க வழங்கும் புனிதமான பணியை துவக்கினர். திருப்பூர் பகுதிகளில் சிரட்டையை சேகரித்து, கோவையில் உள்ள அமைப்பு வாயிலாக அனுப்பி வைத்தனர்.

கண்முன்னே அபாய நிலையை எட்டியிருந்த நொய்யலை மீட்க வேண்டுமென, மனதில் வேட்கை எழுந்தது. அதற்காகவே, 'நொய்யல் ஆற்றை துார்வாரி சுத்தம் செய்யும் 'வனத்துக்குள் நொய்யல்' திட்டத்தை கையில் எடுத்தனர். நீர்வள ஆதாரத்துறையிடம் முறையாக அனுமதி பெற்று, நொய்யல் ஆறு துார்வாரும் பணி துவங்கியது.

திருப்பூர் மாவட்ட எல்லையான, சாமளாபுரம் துவங்கி, மங்கலம் வரையில், 15 கி.மீ., துாரம், நொய்யலை துார்வாரி புனரமைக்கும் பணியை, பல்வேறு அமைப்பினருடன் இணைந்து, உதயம் பவுண்டேஷன் துவக்கியது.

சாயக்கழிவுநீர் வெளியேறுவதை தடுத்த பிறகு, திருப்பூர் தொழில் அமைப்புகளின் முயற்சியால், நொய்யல் மீட்டெடுக்கப்பட்டது. மாநகராட்சியின், 'ஸ்மார்ட் சிட்டி' திட்டத்தில், நொய்யல் ஆற்றுக்கு புத்துயிர் அளிக்கப்பட்டது. கரைகளை வலுப்படுத்தி, ஆற்றோர ரோடுகள் அமைத்த பிறகு, குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க கம்பிவேலியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இயற்கை அன்னை

இதேபோல், மாவட்டத்தின் எல்லையான சாமளாபுரத்தில் இருந்து, மங்கலத்தை அடுத்துள்ள மாநகராட்சி எல்லை வரை, நொய்யலை மீட்டெடுக்க, உதயம் பவுண்டேஷன் களமிறங்கியுள்ளது. பொது சேவை பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் உதயம் பவுண்டேஷன், கங்கை நதி மாசுபடுவதை தடுக்கும் 'டிரீம் இந்தியா'வின் பணிகளுக்கு, தேங்காய் சிரட்டை சேகரித்து வழங்கும் சேவையை செய்து வருகிறது. மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, வனம் பவுண்டேஷன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளுடன் கரம் கோர்த்து, நொய்யல் புனரமைப்பு பணியை வெற்றிகரமாக துவக்கினர்.

மங்கலம் நொய்யல் ஆற்றங்கரையில், நொய்யல் புனரமைப்பு பணி, சிறப்பு வழிபாடுடன் துவங்கியது. இயற்கையை அன்னையே பிரபஞ்சம் என்பதை உணர்ந்து, ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும், இறைவழிபாட்டுடன் நடந்தது. சாமளாபுரம் துவங்கி, மங்கலம் எல்லை முடிய, 15 கி.மீ., நீளமுள்ள நொய்யல் ஆறு புத்துயிர் பெறும். முதல்கட்டமாக, ஆற்றங்கரையில் இருக்கும், சீமைக்கருவேல மரம் மற்றும் தேவையற்ற முட்புதர்கள் அகற்றப்படும். பிறகு, கரைகளை வலுப்படுத்தி, பயனுள்ள நாட்டு மரக்கன்றுகளை நட்டு வைக்க திட்டமிட்டனர். .

நொய்யல் ஆறும், நெடுஞ்சாலைத்துறை பாலமும் சந்திக்கும் இடங்களில், ஆற்றங்கரையில் அதிக அளவு குப்பை கொட்டப்படுகிறது. குப்பை கொட்டுவதை தடுக்கும் வகையில், பாலங்கள் சந்திக்கும் இடங்களில், கம்பிவேலி அமைக்கவும் திட்டமிட்டனர். சாமளாபுரம், மங்கலம் என, இருவேறு குழுக்களாக களமிறங்கிய ஆர்வலர்கள், நொய்யலை துார்வாரி, நொய்யல் கரையோரம் புதிய மண்பாதையை அமைத்தனர். அதனை தொடர்ந்து, ராஜமுந்திரியில் இருந்து தருவிக்கப்பட்ட 10 அடி உயர மரக்கன்றுகளும் நடப்பட்டன.

துார்வாரும் பணி, மரக்கன்று நடும் விழா, ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்ற, மராத்தான் நிகழ்ச்சியுடன் மிக எழுச்சியுடன் நடந்தது. அதனை தொடர்ந்து, பனை காக்கும் நண்பர்களுடன் இணைந்து, நொய்யல் கரைகளில், ஒரு லட்சம் பனை விதை விதைக்கும் பணியும் நடந்து வருகிறது. வாரம்தோறும் ஞாயிறன்று, பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ, மாணவியரின் பங்களிப்புடனும் பனை விதை நடவு பணி முடியும் தருவாயில் உள்ளது.

களத்தில் முதல் ஆளாக உதயம்


இதுகுறித்து உதயம் பவுண்டேஷன் தலைவர் ரகுபதி கூறியதாவது:
இயற்கையின் இதயம் காக்கப்பட வேண்டுமென, உதயம் பவுண்டேஷன் துவங்கப்பட்டது. வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த நொய்யல் ஆற்றை துார்வாரும் பணியை, பல்வேறு அமைப்புகளுடன் ஆதரவுடன் துவங்க இருக்கிறோம். நீர்வளத்துறை, 45 நாட்கள் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. அதற்குள், ஆற்றுக்குள் உள்ள சீமைக்கருவேல மரங்கள், புதர்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளது.
ஆற்றங்கரை துார்வாரி சுத்தம் செய்த பின், 10 அடி உயரம் வளர்ந்த, பயனுள்ள நாட்டு மரங்கள் வைத்து, தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படுகிறது. ஆறு மாசுபடுவதை தடுக்க, நொய்யலின் குறுக்கே செல்லும் நெடுஞசாலைத்துறை பாலங்கள் அருகே, கம்பிவேலி அமைக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளோம்.
பல்வேறு கழிவுநீரால் ஆறு மாசுபடுவதை தடுக்க வேண்டும். எதிர்கால சந்ததியினருக்கு, நொய்யல் ஆற்றை பத்திரமாக ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, இப்பணியை கையில் எடுத்துள்ளோம். மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, இத்தகைய சேவை பணிகள் தொடரும். பாலிதீன் குப்பைகள் நொய்யலில் கலக்காமல் தடுக்க, வீடுகள் தோறும் குப்பை பிரித்து வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்காக, உதயம் பவுண்டேஷன் சார்பில், வீடுகளுக்கு தலா, மூன்று 'டஸ்ட் பின்'களும் இலவசமாக வழங்கியுள்ளோம். நொய்யல் ஆற்றை பாதுகாக்கும் அறப்பணியை தொடர்ந்து செய்து, இயற்கையின் இதயம் காக்க உதயம் எப்போதும் முதல் ஆளாக களமிறங்கும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.



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