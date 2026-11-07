/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ஹாக்கி போட்டியில் உடுமலை அணி வெற்றி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:46 PM
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உடுமலை: பாரதியார் பல்கலை., கல்லுாரிகளுக்கு இடையிலான ஹாக்கி போட்டிகள் உடுமலையில் நடக்கிறது.
இரண்டாவது நாள் போட்டிகளை உடுமலை வித்யாசாகர் கல்லுாரி முதல்வர் ஜெயகுமார் துவக்கி வைத்தார்.
இரண்டாம் நாள் நடந்த போட்டியில் உடுமலை வித்யாசாகர் கல்லுாரி அணி, கோவை கே.ஜி., கல்லுாரி அணியை, 2–1 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றது.
மற்றொரு போட்டியில், கோவை பி.எஸ்.ஜி., கல்லுாரி 18–1 என்ற கோல் கணக்கில் குன்னுார் அரசு கலைக்கல்லுாரி அணியை வென்றது. லீக் முறையில் நடைபெறும் போட்டியில் நான்கு மாவட்டங்களை சேர்ந்த, 15 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றன.