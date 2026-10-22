கிராமங்களில் கிடைக்காத இ-சேவை: வீணாகும் கட்டடங்கள்
கிராமங்களில் கிடைக்காத இ-சேவை: வீணாகும் கட்டடங்கள்
UPDATED : அக் 08, 2026 10:16 PM
ADDED : அக் 08, 2026 04:54 PM
உடுமலை: உடுமலை, மடத்துக்குளம் மற்றும் குடிமங்கலம் ஒன்றிய ஊராட்சிகளில், கிராம சேவை மையக் கட்டடங்கள் பயன்பாட்டுக்கு வராமல் பூட்டிக்கிடப்பதால், சான்றிதழ்கள் பெற மக்கள் அலைய வேண்டிய நிலை தொடர்கிறது.
கிராமப்புற மக்களுக்கு அரசின் அனைத்து சேவைகளும், தங்களின் இருப்பிடத்திலேயே தடையின்றி கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், கிராம சேவை மைய திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
இதன் கீழ், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தின் நிதி பங்களிப்புடன், ஊராட்சி தோறும் தலா, ரூ.14 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அதிநவீன சேவை மையக்கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டன.
கிராம மக்கள் வருமானச்சான்று, இருப்பிடச்சான்று, ஜாதிச்சான்று உள்ளிட்ட பல்வேறு வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்களுக்கு விண்ணப்பித்தல், சொத்து வரி மற்றும் மின் கட்டணம் செலுத்துதல், வேலை உறுதியளிப்பு திட்ட பயனாளிகளுக்கான பதிவுகள் மற்றும் ஆன்லைன் சேவைகளை ஒரே இடத்தில், எளிதாகப்பெறுவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
கிராம மக்கள் அதிருப்தி
உடுமலை, மடத்துக்குளம், குடிமங்கலம் ஆகிய, 3 ஒன்றியங்களுக்குட்பட்ட, 72 ஊராட்சிகளில் பெரும்பாலான கிராமங்களில் கட்டடப் பணிகள் நிறைவடைந்து பல ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன.
இருப்பினும், கம்ப்யூட்டர், பிரிண்டர் உள்ளிட்ட அடிப்படைத் தொழில் நுட்ப உபகரணங்கள் வழங்கப்படாததாலும், போதிய பணியாளர்களை நியமிக்காததாலும் இக்கட்டடங்கள் திறக்கப்படாமல் பூட்டியே வைக்கப்பட்டுள்ளன.
சமீபத்தில் அனைத்து ஊராட்சிகளுக்கும், 'பாரத் நெட்/பைபர் நெட்', வாயிலாக அதிவேக இணையதள இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையிலும், இ-சேவை மையங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வராதது கிராம மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனால் பல இடங்களில் பல லட்சம் ரூபாய் மக்கள் பணத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் வீணாகி வருகின்றன.
நாள் கணக்கில் காத்திருப்பு
சிறிய ஆன்லைன் சேவைகளுக்கும், ஆதார் திருத்தங்களுக்கும் கூட பொதுமக்கள் உடுமலை நகரில் உள்ள தாலுகா அலுவலகம் அல்லது தனியார் மையங்களை நாடிச் செல்ல வேண்டியுள்ளது.
அங்கு நிலவும் அதிகக் கூட்டம் காரணமாக, நாள் கணக்கில் காத்திருந்து அலைய வேண்டியுள்ளது.
எனவே, திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகமும், ஊரக வளர்ச்சித்துறையும் தலையிட்டு, பூட்டிக்கிடக்கும் கிராம சேவை மையங்களுக்குத்தேவையான கம்ப்யூட்டர் உபகரணங்களை வழங்க வேண்டும்.
தகுதியான பணியாளர்களை நியமித்து, இக்கட்டடங்களை உடனடியாக மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என, பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.