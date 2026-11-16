வீதியில் கழிவுகளால் அலங்கோலம் :கண்டுகொள்ளாத அதிகாரியால் அவலம்
வீதியில் கழிவுகளால் அலங்கோலம் :கண்டுகொள்ளாத அதிகாரியால் அவலம்
UPDATED : நவ 16, 2026 10:56 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:51 PM
திருப்பூர்: குடியிருப்பு பகுதி பாதையில் பிரின்டிங் நிறுவன கழிவுகள் வீசப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பூர், ஊத்துக்குளி ரோட்டில், பிராஸசர் சர்வர் வீதி உள்ளது. இதில் பல்வேறு நிறுவனங்களும், குடியிருப்புகளும் உள்ளன. இந்த வீதியின் கடைசியில், குறுகலான சந்தும் உள்ளது. அதன் கடைசிப்பகுதியில் அப்பகுதியினர் குப்பை கழிவுகளை கொட்டி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.,16) அந்த இடத்தில் ரோடு முழுவதும் பிரின்டிங் நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட கழிவுகள் கொட்டிப் பரவிக்கிடந்தது. அருகேயுள்ள பகுதியிலிருந்து இதனை இங்கு கொண்டு கொட்டிச் சென்றுள்ளனர்.
திருப்பூர் மாநகராட்சி சார்பில், நிறுவனங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகள் முறையாக, துாய்மை பணியாளர்களிடம் ஒப்படைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அதனை பொருட்படுத்தாமல் ரோட்டில், கழிவுகளை கொட்டியதோடு, பாதை முழுவதும் இறைந்து கிடக்கும் வகையில் வீசியது கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த குப்பைகளை உடனே அப்புறப்படுத்த வேண்டுமென பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.