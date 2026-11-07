பராமரிப்பில்லாத கால்வாய் பாதைகள்: கண்டுகொள்ளாத நீர்வளத்துறை
பராமரிப்பில்லாத கால்வாய் பாதைகள்: கண்டுகொள்ளாத நீர்வளத்துறை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:54 PM
உடுமலை: பி.ஏ.பி., பாசன கால்வாய்களில், கண்காணிப்பு மற்றும் ரோந்து செல்வதற்கான பாதைகள் பராமரிப்பின்றி பரிதாப நிலையில் உள்ளன; பாசன காலத்தில் இப்பாதைகளை சீரமைக்க நீர்வளத்துத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
உடுமலை, குடிமங்கலம் வட்டாரத்தில், பி.ஏ.பி., நான்கு மண்டல பாசனத்திலும், பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து தண்ணீர் வெளியேற்றப்படும் பிரதான கால்வாய், உடுமலை கால்வாய், பூலாங்கிணறு, புதுப்பாளையம், கோமங்கலம் கிளை கால்வாய் உட்பட கால்வாய்கள் வாயிலாக, பாசனத்துக்கு தண்ணீர் வழங்கப்படுகிறது.
முக்கியத்துவம் இந்த கால்வாய்கள், கட்டப்படும் போதே கரையில், வாகனங்கள் செல்லும் வகையில், மண் பாதை அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த பாதையை, நீர்வளத்துறை அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் கண்காணிப்புக்கும், விவசாயிகள் விளைநிலங்களுக்கு செல்லவும் பயன்படுத்தி வந்தனர். சில கிராமங்களுக்கு இணைப்பு பாதையாகவும், கால்வாய் பாதைகள் இருந்தது.
முன்பு, பொதுப்பணித்துறையால், குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் இப்பாதைகளில், முட்புதர்களை அகற்றி, பராமரித்து வந்தனர். பின்னர், பாதையை மேம்படுத்தும் வகையில் சில பகுதிகளில், ஜல்லிக்கற்கள் கொட்டி, ரோடு அமைக்கவும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்நிலையில், நீண்ட காலமாக, இப்பாதை பராமரிப்பில் நீர்வளத்துறையினர் அக்கறை காட்டவில்லை. இதனால், பெரும்பாலான பாதைகள் முட்புதர் மண்டி, வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலையில் உள்ளது.
மேலும், பிரதான கால்வாய் கரையில், கற்கள் பெயர்ந்து பரிதாப நிலையில், காணப்படுகிறது. இதனால், நீர்வளத்துறையினர் ஜீப் உட்பட வாகனங்களில், இரவு நேரங்களில் ரோந்து செல்வதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது.
விவசாயிகளும், தங்களுக்குரிய மடைகளை சென்று பார்ப்பது, கண்காணிப்பது உட்பட பணிகளுக்காக, வாகனங்களில் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது.
எனவே, நீர்வளத்துறையினர் பரிதாப நிலையிலுள்ள, கால்வாய் பாதைகளை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என பாசன விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.