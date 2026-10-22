பராமரிப்பில்லாத சோலார் உலர்களம்: சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
பராமரிப்பில்லாத சோலார் உலர்களம்: சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 19, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 19, 2026 03:54 PM
உடுமலை: நீர்வள நிலவள திட்டத்தின் கீழ் உடுமலை சுற்றுப்பகுதிகளில், கொப்பரை உற்பத்திக்காக அமைக்கப்பட்ட சோலார் உலர்களங்கள் பராமரிப்பின்றி காட்சிப்பொருளாக மாறி விட்டன. தரமான கொப்பரை உற்பத்தி செய்வதற்கு, இக்கட்டமைப்புகளை சீரமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
உடுமலை, குடிமங்கலம் வட்டாரங்களில் தென்னை விவசாயம் பிரதானமாக உள்ளது. விவசாயிகள் தேங்காய்களை கொப்பரையாக மாற்றி, மதிப்பு கூட்டி விற்பனை செய்ய போதுமான உலர்களங்கள் இல்லை.
இப்பிரச்னைக்கு தீர்வாக நீர்வள நிலவளத்திட்டம் மற்றும் இதர திட்டங்களில் சோலார் உலர்களங்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டது. உடுக்கம்பாளையம் கிராமத்தில், திறந்தவெளி உலர்களத்துடன் சோலார் உலர்களம் மற்றும் இதர கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
மேலும், இரு வட்டாரங்களிலும், ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களிலும், இத்தகைய கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
திறந்தவெளியில் காய வைக்கும் போது, தூசு மற்றும் இதர காரணங்களால் கொப்பரை தரம் இழப்பதைத் தடுத்து, சூரிய ஒளி கூடாரம் வாயிலாக, குறைந்த நாட்களில் சுகாதாரமான முறையில் தரமான கொப்பரையை உற்பத்தி செய்வதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
ஆனால், சோலார் உலர்களங்கள் முறையான பராமரிப்பும், தொடர் பயன்பாடும் இல்லாததால் தற்போது முற்றிலுமாக காட்சிப்பொருளாக மாறி விட்டன. சோலார் கூடாரத்தின் பிளாஸ்டிக் கூரைகள் கிழிந்தும், இரும்புச் சட்டங்கள் துருப்பிடித்தும் சேதமடைந்து காணப்படுகின்றன.
விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘சீரான வெப்பநிலை இல்லாத போது, கொப்பரை உற்பத்தி செய்ய முடியாமல் பாதிக்கிறோம். கிராமங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தச் சோலார் உலர்களங்களை சீரமைத்தால் சுற்றியுள்ள நூற்றுக்கணக்கான தென்னை விவசாயிகள் பயனைடைவர். எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் விவசாயிகளை ஆலோசித்து இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும்’ என்றனர்.