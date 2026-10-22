மதிப்பெண் சொல்லாத கதை

UPDATED : அக் 14, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 13, 2026 08:28 PM
“எ வ்வளவு மார்க்?”
தேர்வு முடிந்த மறுநாளே இந்தக் கேள்விதான் கவினைச் சுற்றி வந்தது.
கவின் தனது மதிப்பெண் அட்டையை எடுத்துப் பார்த்தான்.
81.
அவன் முகத்தில் சின்னதாக ஒரு சிரிப்பு வந்தது.
முதலில் ஓடிப்போய் அம்மாவிடம் காட்டினான்.
“நல்லா பண்ணியிருக்கே!”
அம்மாவின் அந்த நான்கு வார்த்தைகள் கவினுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது.
அடுத்த நாள் பள்ளியில் நண்பர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய மதிப்பெண்களைப் பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள்.
“எனக்கு 86.”
“எனக்கு 74.”
“எனக்கு 92.”
கவின் அமைதியாகக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான்.
அவனுக்குள் ஒரு கேள்வி எழுந்தது.
“ஒரு மதிப்பெண் அதிகமாக வந்தால் நான் திறமையானவனா? குறைவாக வந்தால் திறமை இல்லாதவனா?”
அந்தக் கேள்விக்கு அவனிடம் பதில் இல்லை.
சில வாரங்களுக்குப் பிறகு இன்னொரு தேர்வு வந்தது.
இந்த முறை கவின் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு எழுதவில்லை.
மதிப்பெண் அட்டையைப் பார்த்ததும் அவன் முகம் சோர்ந்தது.
“இவ்வளவு குறைவா?”
அவன் தாளை மடித்து வைத்தான்.
அன்று மாலை அம்மா அதை கவனித்தாள்.
“என்னாச்சு?”
“மார்க் குறைஞ்சிடுச்சு.”
அம்மா மதிப்பெண் அட்டையை வாங்கிப் பார்த்தாள்.
ஆனால் அவள் மதிப்பெண்ணைப் பற்றி எதுவும் சொல்லவில்லை.
“எங்கே தப்பு நடந்தது?”
கவின் தாளை விரித்தான்.
சில கேள்விகளுக்குப் பதில் தெரியவில்லை.
சிலவற்றை அவசரமாக எழுதியிருந்தான்.
இன்னும் சில கேள்விகளில் பதில் தெரிந்திருந்தும், சரியாக எழுதவில்லை.
“அப்படியா? சரி. அடுத்த முறை இதை மாற்றிப் பார்க்கலாம்.”
அவ்வளவுதான் அம்மா சொன்னாள்.
அந்த ஒரு வார்த்தை கவினுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது.
மதிப்பெண் குறைந்திருந்தது.
ஆனால் எங்கே தவறு செய்தான் என்பது இப்போது அவனுக்குத் தெரிந்திருந்தது.
அதற்குப் பிறகு பள்ளியில் ஒரு புதிய செயல்பாடு நடந்தது.
ஒவ்வொரு குழுவும் ஒரு சிறிய கருவியை உருவாக்க வேண்டும்.
கவின் சேர்ந்த குழுவுக்கு ஒரு சவால் கொடுக்கப்பட்டது.
“வீணாகும் தண்ணீரை எப்படி குறைக்கலாம்?”
அவர்கள் யோசித்தார்கள்.
வரைந்தார்கள்.
மாதிரி செய்தார்கள்.
முதல் முயற்சி தோல்வி.
இரண்டாவது முயற்சியும் சரியாக வேலை செய்யவில்லை.
“இதை விட்டுடலாமா?” என்று ஒரு நண்பன் கேட்டான்.
கவின் தலையசைத்தான்.
“இல்ல. இன்னொரு முறை பண்ணலாம்.”
மூன்றாவது முயற்சியில் அவர்கள் ஒரு சிறிய மாற்றம் செய்தார்கள்.
இந்த முறை கருவி வேலை செய்தது.
“வேலை செய்கிறது”
என்று எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் கத்தினார்கள்.
ஆசிரியர் வந்து பார்த்தார்.
“யார் இதைச் செய்தது?”
“நாங்கள்தான் சார்!”
கவினின் முகத்தில் இருந்த மகிழ்ச்சி, அவன் பெற்ற எந்த மதிப்பெண்ணையும் விடப் பெரியதாக இருந்தது.
அன்று வீட்டுக்கு வந்ததும் அவன் ஒரு தாளை எடுத்தான்.
அதில் எழுதினான்:
முதல் முயற்சி — தோல்வி.
இரண்டாவது முயற்சி — மீண்டும் முயற்சி.
மூன்றாவது முயற்சி — வெற்றி.
அந்தத் தாளைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தபோது அவனுக்கு ஒரு விஷயம் புரிந்தது.
தேர்வில் கிடைக்கும் மதிப்பெண் அவன் எவ்வளவு பதில்களைச் சரியாக எழுதியிருக்கிறான் என்பதைச் சொல்லலாம்.
ஆனால் அவன் எவ்வளவு ஆர்வமாக இருக்கிறான்?
எப்படி சிந்திக்கிறான்?
ஒரு பிரச்னையை எப்படி அணுகுகிறான்?
தோல்விக்குப் பிறகு மீண்டும் முயற்சி செய்கிறானா?
மற்றவர்களுக்கு உதவுகிறானா?
புதிதாக ஒன்றை உருவாக்குகிறானா?
இதையெல்லாம் ஒரு எண்ணால் மட்டும் சொல்ல முடியாது.
அடுத்த நாள் ஆசிரியர் வகுப்பில் ஒரு கேள்வி கேட்டார்.
“ஒரு மாணவனுடைய திறமையை மதிப்பெண் மட்டும் சொல்ல முடியுமா?”
வகுப்பில் அமைதி.
கவின் கை உயர்த்தினான்.
“முடியாது சார்.”
“ஏன்?”
கவின் சிறிது யோசித்துவிட்டு சொன்னான்.
“மார்க்… நான் ஒரு கேள்விக்கு எவ்வளவு சரியா பதில் சொன்னேன் என்பதைச் சொல்லலாம். ஆனா… நான் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை முழுசா சொல்ல முடியாது சார்.”
ஆசிரியர் சிரித்தார்.
“அதுதான்.”
அன்று வீட்டுக்கு வந்த கவின் தனது மதிப்பெண் அட்டையை மீண்டும் எடுத்துப் பார்த்தான்.
எண்கள் அதேதான்.
ஆனால் அவற்றைப் பார்க்கும் அவனுடைய பார்வை மாறியிருந்தது.
மதிப்பெண் முக்கியம்தான்.
அது நாம் இப்போது எங்கே இருக்கிறோம் என்பதைச் சொல்லும்.
ஆனால் நாம் எங்கே செல்லப் போகிறோம் என்பதை அது மட்டும் சொல்லாது.
ஒரு குழந்தையின் அறிவுக்கு மதிப்பெண் இருக்கலாம்.
அவனுடைய கனவுக்கு மதிப்பெண் கிடையாது.
அவனுடைய கற்பனைக்கு மதிப்பெண் கிடையாது.
அவனுடைய முயற்சிக்கு ஒரு எண் போதாது.
கவின் மதிப்பெண் அட்டையை மூடினான்.
அடுத்த பக்கத்தைத் திறந்தான்.
அதில் ஒரு புதியகேள்வியை எழுதினான்:
“அடுத்தது என்ன செய்யலாம்?”