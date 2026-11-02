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குளத்தை துார்வார வலியுறுத்தல் பேரூராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம்
குளத்தை துார்வார வலியுறுத்தல் பேரூராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம்
UPDATED : நவ 01, 2026 08:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:44 PM
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குன்னத்தூர்: குன்னத்தூர் பேரூராட்சி மன்ற கூட்டம், அதன் தலைவர் கொமாரசாமி, தலைமையில் நடைபெற்றது.
செயல் அலுவலர் ஜெயவனராணி முன்னிலையில் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில், குன்னத்துார் குளத்தில் அத்திக்கடவு -– அவிநாசி திட்டத்தின் வாயிலாக நீர் செறிவூட்டப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், குளம் துார்வாரப்படாமல் வாரப்படாமல் வண்டல் மண் படிந்து இருப்பதால், நீர் பூமிக்குள் இறங்காமல் உள்ளதால், நீர் மட்டம் உயர்ந்து, பல்லகவுண்டம் பாளையம் செல்லும் சாலையில் தண்ணீர் வீணாக வெளியேறுகிறது. எனவே, குளத்தை துார்வாரியும், சுற்று பகுதி ஏரிகளை பலப்டுத்திட வேண்டுமென தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.