தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ லஞ்சத்தை ஒழித்துக்கட்ட 'ஏ.ஐ' கட்டட அனுமதி: பாதுகாப்புக்கும் வழிவகை செய்ய வலியுறுத்தல்

லஞ்சத்தை ஒழித்துக்கட்ட 'ஏ.ஐ' கட்டட அனுமதி: பாதுகாப்புக்கும் வழிவகை செய்ய வலியுறுத்தல்

லஞ்சத்தை ஒழித்துக்கட்ட 'ஏ.ஐ' கட்டட அனுமதி: பாதுகாப்புக்கும் வழிவகை செய்ய வலியுறுத்தல்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 08:24 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:00 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 08:24 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:00 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திருப்பூர்:தமிழகத்தில் கட்டட அனுமதி பெறும் விவகாரத்தில் லஞ்சம், ஊழலை தவிர்க்கவும், கால தாமதத்தைக் குறைக்கவும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை (ஏஐ) பயன்படுத்த தமிழக அரசு முன்வந்துள்ளது. 'அதில் உள்ள பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, கட்டுமான தொழிலில் ஈடுபடும் பொறியாளர்கள் யோசனை தெரிவித்துள்ளனர்.

இது குறித்து, பொறியாளர்கள் சிலர் கூறியதாவது:

கட்டுமானப் பணிக்கு, 'ஏஐ' வாயிலாக அனுமதி பெற, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 'ஆட்டோகேட்' மென்பொருளின் அசல் பதிப்பு கட்டாயமாக்கப்படும் நிலை உருவாகும். 'மாநிலம் முழுதும் ஒரே பதிவின் மூலம் பொறியாளர்கள் பணியாற்றலாம்' என்ற நடைமுறையால், பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் எளிதாக இத்துறையில் காலுான்றவும், சிறு பொறியாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கவும் வழிவகுக்கும்.

வழக்கத்துக்கு மாறான அல்லது புதுமையான கட்டட வடிவமைப்புகளை 'ஏஐ' உதவியுடன் துல்லியமாக மதிப்பீடு செய்வதில் சிரமம் ஏற்படும். கட்டுமான திட்டமிடலில், அனுபவம் வாய்ந்த அதிகாரிகளின் தொழில் முறை முடிவுகளுக்கு ஏற்ப, 'ஏஐ' தன்னை ஈடு செய்து கொள்ளாது. கட்டட கட்டுமான அனுமதி தொடர்பான மண்டல விதிகள், சரியாகவும் உடனுக்குடனும் 'அப்டேட்' செய்யப்படாவிட்டால், விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு சமர்பிக்கப்படும் சரியான வரைபடங்களைக்கூட 'ஏஐ' தவறாக நிராகரிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும். 'அந்த வரைபடம் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டது' என்பதற்கான தெளிவான காரணத்தை 'ஏஐ' வழங்காது.

நில அமைப்பு, வடிகால் வசதி, அருகிலுள்ள கட்டடங்கள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகள் போன்ற நிலைமையை, 'ஏஐ.,'யால் அறிய முடியாது. நிலம் தொடர்பான ஜி.ஐ.எஸ்., தரவுகள் அல்லது எப்.எம்.பி. வரைபடங்களில் தவறுகள் இருந்தாலும், 'ஏஐ' தவறான அனுமதிகளை வழங்கிவிடும் வாய்ப்புள்ளது.

'ைஹபிரிட்'முறையே உகந்தது

எனவே, ஏஐ., தொழில்நுட்பத்தை மட்டுமே முழுமையாக நம்பியிராமல், மனித ஆற்றல் மற்றும் ஏஐ., (ஹைபிரிட்) முறையை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது. ஆரம்பக்கட்ட வரைபட பரிசீலனைக்கும், விதிமுறை இணக்கங்களை சரிபார்ப்பதற்கு மட்டுமே 'ஏஐ.,'யை பயன்படுத்த வேண்டும். சிக்கலான வரைபடங்கள், சிறப்பு அனுமதி மண்டலங்கள், கட்டமைப்புப் பாதுகாப்பு, தீயணைப்புத்துறையின் அனுமதி மற்றும் இறுதி ஒப்புதல்களுக்கு, அதிகாரிகளின் நேரடி ஆய்வும், மனித நிபுணத்துவமும் அவசியம். தொழில்நுட்பத்தின் வேகத்தையும், மனித ஆற்றலின் அனுபவத்தையும் இணைக்கும் இந்த 'ஹைபிரிட்' முறையே வெளிப்படைத் தன்மை, துல்லியம் மற்றும் பொறுப்புணர்வை உறுதி செய்யும் சிறந்த தீர்வாக அமையும்.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

ஒரு வேளை, 'ஏஐ' தவறாக அனுமதி வழங்கினாலோ அல்லது நிராகரித்தாலோ அதற்கு யார் பொறுப்பு என்பதில் சட்ட சிக்கல் எழும். கட்டட வரைபடங்கள் மற்றும் சொத்து ஆவணங்கள், 'சைபர் அட்டாக்' எனப்படும் இணைய வழியிலான தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகும் அபாயமும் உள்ளது. இன்டர்நெட் அல்லது 'கிளவுட் சர்வரில்' கோளாறு ஏற்பட்டால் அனுமதி வழங்கும் பணிகள் முற்றிலும் முடங்கும்.


தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us