பசுமை சூழலில் ஊத்துக்குளி சாலை

UPDATED : அக் 28, 2026 09:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:24 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையால், நீர்நிலைகளில் நீர் நிரம்பத் தொடங்கியுள்ளதுடன், விவசாயப் பகுதிகளும் பசுமை திரும்பி வருகின்றன.
நொய்யல், நல்லாற்றில் நீர் வழிந்தோடுகிறது. அவிநாசி உள்ளிட்ட ஊரகப் பகுதிகளிலும் மழை பெய்துள்ளதால், நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு குளம், குட்டைகளில் நீர் தேங்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
ஊத்துக்குளி வழித்தடத்தில் மொரட்டுப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலையோரக் குளம், குட்டைகள் நிரம்பி காணப்படுகின்றன. சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்கள், தேங்கிய மழைநீருடன் இணைந்து அப்பகுதியைப் பசுமையாக்கியுள்ளன.
இதே வழித்தடத்தில் உள்ள நஞ்சராயன் பறவைகள் சரணாலயத்தைச் சுற்றியுள்ள நீர்நிலைகளிலும் கொக்கு, நாரை உள்ளிட்ட பறவைகளைக் காண முடிகிறது. மழை நீர்த் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதுடன், பல்லுயிர்ச் சூழலுக்கும் புத்துயிர் அளித்துள்ளது.
படம் 3 அல்லது 4 காலம்
மழை வரைந்த பசுமை ஓவியம்
நீர் நிறைந்த குட்டை; கரை முழுவதும் பசுமை; அசைவின்றிப் பிரதிபலிக்கும் மரங்கள். மழை கடந்துபோன தடத்தை அழிக்காமல், அதன் நினைவுகளை நீர்ப்பரப்பில் சேமித்து வைத்திருக்கிறது ஊத்துக்குளி, மொரட்டுப்பாளையம் குட்டை.