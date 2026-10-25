உழவர் சந்தை களுக்கு காய்கறி வரத்து பாதிப்பு

ADDED : அக் 24, 2026 06:50 AM
திருப்பூர்: கடந்த ஒரு வாரமாக நள்ளிரவு, அதிகாலை நேரங்களில் மழை பெய்வதால் சந்தைக்கு காய்கறி வரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் தெற்கு உழவர் சந்தைக்கு வழக்கமாக 75 –- 78 டன் காய்கறிகள் வரும். தக்காளி மட்டும் 12 – - 15 டன் வரும். மாலை முதல் அதிகாலை வரை பெய்யும் துாறல் மழையால் தோட்டத்தில் இருந்து அறுவடை செய்து வேனில் ஏற்றி இறக்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் நேற்று 68 -– 70 டன் மட்டுமே வந்தது. வடக்கு உழவர் சந்தை வரத்தும் 1 –- 2 டன் குறைந்தது.
வெளியூரில் இருந்து தென்னம்பாளையம் மற்றும் தினசரி மார்க்கெட்டுக்கு வரும் காய்கறி வரத்தும் சற்று குறைந்துள்ளது. வரத்து குறைவால் தக்காளி கிலோ 25 - – 30 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. இதனால் பிற காய்கறிகள் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. பண்டிகை காலத்தில் வரத்து குறைவு மேலும் விலை உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் என விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனர்.