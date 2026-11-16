ADDED : நவ 16, 2026 07:51 PM
திருப்பூர்: மழை குறைந்ததையடுத்து, மலை காய்கறிகளின் விலை குறைந்துள்ளது. நடப்பு வாரம் தக்காளி விலை உயர்ந்துள்ளது; சின்ன வெங்காயம் விலையில் மாற்றமில்லை.
தீபாவளிக்கு முந்தைய வாரம் கிலோ, 60 ரூபாய் விற்ற காரட், இன்று (நவ.,16) கிலோ, 40 ரூபாய். ஊட்டி பீட்ரூட் கிலோவுக்கு, பத்து ரூபாய் குறைந்து, கிலோ, 50 ரூபாய். தொடர்ந்து வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்த கிலோ, 240 ரூபாய் வரை விற்ற எலுமிச்சை, தற்போது குளிரின் தாக்கம் காரணமாக விலை சற்று குறைந்து கிலோ, 180 ரூபாயாக உள்ளது.
அதேநேரம், சின்ன வெங்காயம் விலை மாற்றமில்லாமல் கிலோ, 120 ரூபாய் என்ற நிலையிலேயே தொடர்கிறது. பெரிய வெங்காயம் சற்று விலை குறைந்து, 50 ரூபாய். வரத்து குறைவால் தக்காளி கிலோ, 5 ரூபாய் உயர்ந்து, கிலோ, 30 ரூபாய்.
காய்கறி விலை நிலவரம்
கத்தரி, 40 – 70, வெண்டை – 60, தக்காளி – 30, பச்சை மிளகாய் – 45, புடலங்காய் – 40, அவரை – 90, கொத்தவரை – 40, பீர்க்கன்காய் – 50, சுரைக்காய் – 20, பாகற்காய் – 60, முள்ளங்கி – 40, எலுமிச்சை – 180, பெரிய வெங்காயம் – 50, சின்ன வெங்காயம் – 140, உருளை – 35 – 60, முட்டைகோஸ் – 20, காரட் – 40, பீட்ரூட் – 50, பீன்ஸ் – 80, காலிபிளவர் – 40, மேரக்காய் – 25, நுால்கோல் – 30, இஞ்சி – 150, முருங்கை – 100 ரூபாய்.