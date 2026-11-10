மூட்டை மூட்டையாக ஓடையில் குவியும் காய்கறி கழிவுகள் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ‘கொர்ர்...’
மூட்டை மூட்டையாக ஓடையில் குவியும் காய்கறி கழிவுகள் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ‘கொர்ர்...’
UPDATED : நவ 07, 2026 01:41 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:38 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் தென்னம்பாளையம் மார்க்கெட் பின்புறம் செல்லும் ஜம்மனை ஓடையில், காய்கறி கழிவுகள் மூட்டைகளாகக் கட்டி வீசப்படுவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது.
பல்லடம் ரோட்டில் உள்ள தென்னம்பாளையம் சந்தை மற்றும் உழவர் சந்தைக்கு தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான விவசாயிகளும், ஆயிரக்கணக்கான வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களும் வந்து செல்கின்றனர். இங்குள்ள கடைகள், மொத்த விற்பனை மண்டிகளில் அதிகளவில் காய்கறிக் கழிவுகள் சேகரமாகின்றன.
சந்தையின் பின்புறம் செல்லும் ஜம்மனை ஓடை, பருவமழையை முன்னிட்டு துார்வாரப்பட்டு, ஆக்கிரமிப்புகளும் அகற்றப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், ஓடையின் கரையோரம் கழிவுகள் கொட்டப்படுவது தொடர்கிறது. தற்போது காய்கறிக் கழிவுகளை மூட்டைகளாகக் கட்டி ஓடைக்குள் வீசும் செயல் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் நீரோட்டம் தடைபடுவதுடன், துர்நாற்றம், புழுக்கள் உற்பத்தி போன்ற பாதிப்புகளும் ஏற்படுகின்றன.
மார்க்கெட் அருகிலேயே நுண் உர உற்பத்தி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. எனவே, வியாபாரிகள் கடைகளில் சேகரமாகும் கழிவுகளைத் துாய்மைப் பணியாளர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். மாநகராட்சி பணியாளர்களும் உரிய நேரத்தில் கழிவுகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதன் மூலம் ஓடையில் கழிவுகள் கொட்டப்படுவதைத் தடுக்க முடியும்.