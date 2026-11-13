மருத்துவமனை ரோட்டை ஆக்கிரமிக்கும் வாகனங்கள்

UPDATED : நவ 08, 2026 03:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:38 PM
உடுமலை: உடுமலையில் அரசு மருத்துவமனை ரோட்டில் வாகனங்கள் ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்படுவதால், கடும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
உடுமலை அரசு மருத்துவமனைக்கு பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து, ஏராளமான மக்கள் வந்து செல்கின்றனர். அரசு மருத்துவமனை ரோட்டை ஆக்கிரமித்து, இரு புறமும் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுகிறது.
மேலும், அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரதான ரோடுகளான, கச்சேரி வீதி, கல்பனா ரோடு உள்ளிட்ட ரோடுகளிலும், இரு புறமும் தள்ளுவண்டி கடைகள், வாகனங்கள் ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்படுகின்றன.
இதனால், மருத்துவ தேவைக்காக வரும் ஆம்புலன்ஸ்கள் கூட வர வழியின்றி, போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே, அரசு அலுவலகங்கள், நீதிமன்றம், மருத்துவமனை அமைந்துள்ள ரோடுகளிலுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, வாகனங்கள் நிறுத்துவதை ஒழுங்குபடுத்த, போக்குவரத்து போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட வேண்டும்.