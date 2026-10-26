வெற்றி விநாயகர் கோவில் நாளை மறுநாள் கும்பாபிேஷகம்

UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 08:54 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், வஞ்சிபாளையத்தில் கொங்கு வேளாளர் அறக்கட்டளை, தீரன் சின்னமலை கல்வி நிறுவனங்கள் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ வெற்றி விநாயகர் கோவில், மஹா கும்பாபிஷேகம் நாளை மறுநாள்(25ம் தேதி) நடைபெற உள்ளது.இன்று (23ம் தேதி) காலை, 9:00 மணிக்கு, விக்னேஸ்வர பூஜை, சங்கல்பம், புண்யாஹவாசனம், தீபாராதனை; மதியம், 12:15 மணிக்கு, அக்னி ஸங்க்ரஹணம், யாகசாலை அலங்காரம், பிரசாதம் வழங்குதல்; மாலை, 5:30 மணிக்கு, மங்கள வாத்யம், விக்னேஷ்வர பூஜை, வாஸ்து சாந்தி, காப்புக்கட்டு, கும்பாலங்காரம் உள்ளிட்டவையும், இரவு, 8:00 மணிக்கு தீபாராதனை, பிரசாரதம் வழங்குதலும் நடக்கிறது.நாளை (24ம் தேதி) காலை, 8:30 மணிக்கு இரண்டாம் கால யாக பூஜை, மதியம், 12:00 மணிக்கு மஹா பூர்ணாஹூதி; மாலை, 4:00 மணிக்கு, மூன்றாம் கால யாக பூஜை, இரவு, 7:00 மணிக்கு தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல் உள்ளிட்டவை நடக்கிறது.
தொடர்ந்து, அம்மன் கலைக்குழு, ஸ்ரீ சக்தி பண்பாட்டு மையம் வழங்கும், ஒயிலாட்டம், வள்ளிக்கும்மி நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.கும்பாபிேஷக நாளான, 25ம் தேதி, காலை, 5:30 மணிக்கு, மங்கள வாத்தியம், விக்னேஸ்வரபூஜை, புண்யாஹவாசனம், நான்காம் கால யாக பூஜை துவங்குகிறது. காலை, 6:30 மணிக்கு, பிம்ப சுத்தி ரக்ஷாபந்தனம், நாடி சந்தானம்; காலை 7:15 மணிக்கு, த்வவ்யாஹூதி, மஹா பூர்ணாஹூதி, தீபாராதனை, கலசங்கள் புறப்பாடு நடக்கிறது. 8:00 மணிக்கு, வெற்றி விநாயகர் விமான மஹா கும்பாபிேஷகம்; 8:20 மணிக்கு, ஸ்ரீ வெற்றி விநாயகர் மூலவர், மஹா கும்பாபிேஷகம் நடக்கிறது.தொடர்ந்து, மஹா அபிேஷகம், அலங்காரம், மஹா தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல் ஆகியவை நடக்கிறது; பின், அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. யாகசாலை பூஜை நேரங்களில் வேத சிவாகம திருமுறை பாராயணங்கள் நடைபெறும்.விழா ஏற்பாடுகளை, கொங்கு வேளாளர் அறக்கட்டளையினர் செய்கின்றனர்.––––