துணை ஜனாதிபதி பிறந்த நாள் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்
துணை ஜனாதிபதி பிறந்த நாள் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:26 PM
திருப்பூர்: துணை ஜனாதிபதி சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, பா.ஜ., வினர் திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைக்கு, 20 தங்க மோதிரம் உள்ளிட்ட நலத்திட்டங்களை வழங்கினர்.
திருப்பூரை சேர்ந்த துணை ஜனாதிபதி சி.பி., ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த நாளை திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட பா.ஜ., வினர் கொண்டாடினர். இதையொட்டி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்தனர். அதன் ஒரு பகுதியாக, திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் நலத்திட்ட வழங்கும் நிகழ்வு நடந்தது. அதில், நேற்று முன்தினம் மற்றும் நேற்று பிறந்த, 20 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட்டது.
குழந்தைகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் அடங்கிய பெட்டி மற்றும் செவிலியர்கள் அனைவருக்கும் சேலை வழங்கப்பட்டுள்ளது. 20 நபர்கள் ரத்ததானம் செய்தனர். தொடர்ந்து மருத்துவமனையில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை மாவட்ட செயலாளர் கார்த்தி செய்தார். நிகழ்ச்சியில், வடக்கு மாவட்ட தலைவர் சீனிவாசன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் செந்தில்வேல், மாநில செயலாளர் மலர்க்கொடி, சின்னசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.