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மாவட்ட வாலிபால் போட்டி: வித்ய விகாஷினி பள்ளி வெற்றி
மாவட்ட வாலிபால் போட்டி: வித்ய விகாஷினி பள்ளி வெற்றி
UPDATED : நவ 18, 2026 10:15 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:37 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்ட அளவிலான வாலிபால் போட்டிகள் ஏ.வி.பி பள்ளியில் நடைபெற்றது.
இப்போட்டியில் திருப்பூர் தெற்கு குறுமையம் சார்பாக, வித்ய விகாஷினி பள்ளியின் மிக மூத்தோர் பிரிவு அணியினர் பங்குபெற்று மாவட்ட அளவில் வெற்றிபெற்று மாநில அளவிலான போட்டிகளுக்கு தகுதிபெற்றனர். வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை பள்ளியின் தாளாளர், நிர்வாக அதிகாரி, செயலாளர், துணை நிர்வாக அதிகாரி, முதல்வர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் வெகுவாக பாராட்டினர்.